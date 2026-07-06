Corrosion Of Conformity dévoile le clip de « Baad Man »

Corrosion Of Conformity dévoile le clip de « Baad Man »

Quelques mois après la sortie de son imposant double album Good God / Baad Man, Corrosion Of Conformity poursuit sa promotion avec la mise en ligne du clip officiel de ‘Baad Man’, un titre qui ouvre le second disque de cette nouvelle réalisation parue chez Nuclear Blast.

Réalisée par Jeffrey Sisson et Jason Cantu, la vidéo a été tournée lors du concert donné par le groupe le 17 avril 2026 au Harrah’s VooDoo Lounge de Kansas City, dans le Missouri. Fidèle à l’énergie brute qui caractérise les Américains depuis leurs débuts, le clip capture toute la puissance scénique du quatuor, entre riffs massifs, groove sudiste et ambiance survoltée.

À l’occasion de cette sortie, Pepper Keenan a partagé un court message à destination des fans :

« Eh bien, eh bien, eh bien… Voilà que l’homme aux poings enflammés arrive. Je crois qu’ils sont sur le point de le lâcher ! Faites-moi entendre ce fameux « Saaaaaayyy… ! » »

Avec Good God / Baad Man, Corrosion Of Conformity a signé son retour discographique après huit années d’absence. Ce onzième album studio marque également une nouvelle étape dans l’histoire du groupe avec l’arrivée du bassiste Bobby Landgraf, tandis que la production a été confiée à Warren Riker, connu notamment pour son travail avec Down.

Le clip de ‘Baad Man’ vient ainsi prolonger la série de vidéos publiées autour de l’album, après ‘Gimme Some Moore’, ‘You Or Me’ et ‘Asleep On The Killing Floor’. Une nouvelle occasion pour le groupe de rappeler qu’il reste l’une des références incontournables du Southern Metal et du Heavy Metal américain.

Les Américains poursuivent actuellement leur tournée nord-américaine avant de rejoindre l’Europe cet été pour une série de concerts et de festivals.

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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