Hellfest 2027 complet, tous les Pass 4 jours vendus en quelques minutes

Sans grande surprise, le Hellfest Open Air 2027 affiche déjà complet… du moins pour ses Pass 4 jours. Mis en vente ce mardi 7 juillet à 13h, les précieux sésames pour l’édition du 20e anniversaire du festival ont trouvé preneurs en un temps record, confirmant une nouvelle fois l’engouement exceptionnel qui entoure le rendez-vous de Clisson.

Cette édition 2027 s’annonce historique. Prévue du 17 au 20 juin, elle célébrera les vingt ans du Hellfest avec un format inédit. Les organisateurs ont déjà annoncé plus de 300 groupes répartis sur 10 scènes, contre 183 groupes et 6 scènes habituellement. Malgré cette montée en puissance, la capacité d’accueil reste inchangée, ce qui explique en partie pourquoi les Pass 4 jours se sont arrachés aussi rapidement.

Comme chaque année, tout n’est cependant pas perdu pour celles et ceux qui n’ont pas réussi à obtenir leur billet. Le Hellfest devrait mettre en vente les Pass 1 jour dans le courant de l’automne, une fois la première vague de programmation dévoilée. Si le festival conserve son calendrier habituel, cette ouverture de la billetterie pourrait intervenir entre la fin octobre et le début du mois de novembre, en même temps que l’annonce des premiers groupes à l’affiche. Aucune date officielle n’a toutefois encore été communiquée.

D’ici là, les fans devront s’armer de patience et rester attentifs aux annonces du festival. Il sera également possible, comme les années précédentes, de surveiller la plateforme officielle de revente qui ouvrira dans les prochains mois et permettra aux détenteurs de Pass ne pouvant plus se rendre au festival de remettre leurs billets en circulation en toute sécurité.

Avec une édition anniversaire qui promet d’être la plus ambitieuse de son histoire, le Hellfest prouve une fois encore qu’il demeure l’un des festivals les plus convoités d’Europe.