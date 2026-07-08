DEVILDRIVER dévoile le clip de « Strike and Kill » avant la sortie de son nouvel album

DEVILDRIVER dévoile le clip de « Strike and Kill » avant la sortie de son nouvel album

À deux jours de la sortie de son nouvel album Strike and Kill, prévue ce vendredi via Napalm Records, DEVILDRIVER continue de faire monter la pression avec la mise en ligne du clip officiel du morceau éponyme. Le groupe emmené par Dez Fafara propose l’un des titres les plus agressifs du disque, condensé de tout ce qui fait son identité depuis plus de vingt ans.

Construit autour d’un mélange de Groove Metal, Thrash, Death Metal et de passages plus extrêmes, « Strike and Kill » se distingue par ses riffs acérés, sa batterie survoltée et l’interprétation toujours aussi féroce de Dez Fafara. Le chanteur explique que le morceau évoque les leçons que l’on apprend parfois de la manière la plus brutale.

« Strike and Kill » parle de personnes qui doivent apprendre des leçons à la dure. Parfois, dans la vie, il faut passer par des expériences difficiles avant de pouvoir prendre les bonnes décisions. Méfiez-vous des choix que vous faites à minuit, sous le coup de l’émotion et sans réfléchir aux conséquences. Les leçons finissent toujours par arriver, et elles sont parfois très douloureuses.

Ce nouveau single vient confirmer l’accueil enthousiaste réservé aux premiers extraits de l’album, qui ont notamment dominé les classements de Metal Contraband et bénéficié d’une importante diffusion sur Liquid Metal, l’émission de SiriusXM récemment animée par Dez Fafara.

Successeur de Dealing With Demons Vol. 1 et Vol. 2, Strike and Kill poursuit l’évolution musicale de DEVILDRIVER en mêlant groove massif, mélodies sombres, influences Black Metal et Death mélodique, sans jamais renoncer à la puissance qui a forgé la réputation du groupe. L’album promet treize morceaux où alternent passages ultra techniques, rythmiques écrasantes et atmosphères plus mélancoliques.

Parmi les titres annoncés figurent notamment « Dig Your Own Grave », « Dead in the Water », « Sanctified In Scars », « Ride or Die », « Never Coming Home » ou encore « All Bets are Off », qui clôturera le disque.

La sortie de Strike and Kill sera suivie d’une tournée américaine durant les mois d’août et septembre 2026, avec une vingtaine de dates à travers les États-Unis, de San Diego à Anaheim.

Tracklist de Strike and Kill :

  1. Dig Your Own Grave
  2. Dead in the Water
  3. Sanctified In Scars
  4. Strike and Kill
  5. In the Moonlight
  6. Ride or Die
  7. Headed for the Fall
  8. Shut the Silence On
  9. Never Coming Home
  10. Summoning Shadows
  11. You’re just a Ghost
  12. Oath of Iron
  13. All Bets are Off

 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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