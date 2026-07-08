Converge annonce une tournée européenne et dévoile le clip de « It Used To Matter »

CONVERGE prépare son retour sur les scènes européennes. Le groupe mené par Jacob Bannon a annoncé une tournée qui passera notamment par la France avec deux concerts attendus le 15 novembre à La Laiterie de Strasbourg et le 16 novembre au Bataclan à Paris.

Cette nouvelle série de dates permettra au groupe de défendre sur scène ses deux albums publiés cette année, Love Is Not Enough et Hum Of Hurt. Pour l’occasion, CONVERGE sera accompagné de Sanguisugabogg, Blackbraid et Pupil Slicer sur la majorité des concerts de la tournée. La date d’Eindhoven fera toutefois exception, puisqu’elle se déroulera sans Blackbraid ni Sanguisugabogg.

En parallèle de cette annonce, le groupe dévoile le clip de « It Used To Matter », nouveau single extrait de Hum Of Hurt. Ce morceau succède à « Doom In Bloom » et au titre éponyme « Hum Of Hurt », poursuivant la mise en avant du dixième album studio de la formation.

Sorti le 5 juin 2026 via Epitaph et Deathwish, Hum Of Hurt comprend dix morceaux :

Slip The Noose Doom In Bloom It Only Gets Worse Detonator I Won’t Let You Go It’s Not Up To Us Dream Debris It Used To Matter Hum Of Hurt Nothing Is Over

Les billets pour la tournée européenne seront mis en vente le 10 juillet à 11h.

Dates de la tournée européenne 2026 :

12 novembre, Munich (Allemagne), Backstage

13 novembre, Karlsruhe (Allemagne), Substage

14 novembre, Eindhoven (Pays-Bas), Helldorado sans Blackbraid et Sanguisugabogg

15 novembre, Strasbourg, La Laiterie

16 novembre, Paris, Bataclan

18 novembre, Leeds (Royaume-Uni), Project House

19 novembre, Bristol (Royaume-Uni), Electric Bristol

20 novembre, Glasgow (Royaume-Uni), SWG3

21 novembre, Nottingham (Royaume-Uni), Rock City

22 novembre, Londres (Royaume-Uni), Electric Brixton