PRONG annonce son nouvel album éponyme, attendu en novembre chez Napalm Records

PRONG ouvrira un nouveau chapitre de sa carrière cet automne avec la sortie de Prong, son treizième album studio. Le disque paraîtra le 6 novembre 2026 chez Napalm Records et marquera les débuts du groupe sur le label autrichien.

Pour Tommy Victor, ce nouvel opus symbolise une véritable renaissance pour la formation new-yorkaise.

« Ce pourrait bien être le meilleur album de PRONG à ce jour. C’est assurément celui qui sonne le mieux grâce au mixage et au mastering réalisés par Andy Sneap. Cet album représente une nouvelle vie pour PRONG avec un nouveau label, un état d’esprit renouvelé, des morceaux plus rapides, plus lourds, des refrains plus accrocheurs et une qualité sonore exceptionnelle. C’est précisément pour cette raison qu’il est éponyme : il symbolise une redéfinition de PRONG. »

Mixé et masterisé par Andy Sneap, Prong promet de réunir tous les ingrédients qui ont fait la réputation du trio depuis près de quarante ans, entre metal industriel, thrash, groove metal, hardcore new-yorkais et metal alternatif. Le groupe entend ainsi proposer un album plus agressif et direct, tout en ouvrant une nouvelle page de son histoire.

Tracklist de Prong :

The Banner New Commission The Uprising Uncertain Truth Fear The Sun Commonsense Resolution Doomed World Proportionate Response Transgression Simulated Drowning Our Continuance

Certaines éditions incluront également deux titres bonus, « Out Of Body » et une reprise de « Cruel Summer » de Bananarama.

La sortie de Prong est fixée au 6 novembre 2026 via Napalm Records.