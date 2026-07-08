Un mémorial rend hommage à Brent Hinds sur le lieu de son accident mortel

Un mémorial rend hommage à Brent Hinds sur le lieu de son accident mortel

Près d’un an après la disparition de Brent Hinds, un nouvel hommage a été installé à l’endroit même où l’ancien guitariste et chanteur de MASTODON a perdu la vie dans un accident de moto à Atlanta, en Géorgie. Le groupe a lui-même relayé les images de ce mémorial sur ses réseaux sociaux.

Érigé à l’intersection de Memorial Drive et Boulevard SE, le mémorial se compose de plusieurs portraits de Brent Hinds accompagnés d’un message de prévention invitant les automobilistes à « regarder deux fois avant de traverser ». Cette initiative, qui ne semble pas être officielle, rend hommage au musicien tout en sensibilisant à la sécurité routière. 

Brent Hinds est décédé le 20 août 2025 à l’âge de 51 ans des suites d’un accident de moto survenu à Atlanta. Cofondateur de MASTODON, il avait quitté le groupe quelques mois plus tôt, en mars 2025, après plus de vingt-cinq ans de carrière. 

Depuis sa disparition, les hommages se sont multipliés. En juin dernier, MASTODON a notamment publié le morceau « Your Ghost Again », considéré comme un hommage à son ancien guitariste et premier titre inédit enregistré sans lui. 

Ce nouveau mémorial témoigne de l’empreinte durable laissée par Brent Hinds auprès des fans et de la scène metal, tout en rappelant l’importance de la prudence sur les routes.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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