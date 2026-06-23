Papa Roach annonce son retour en France avec LANDMVRKS après le Hellfest

À peine descendus de la scène du Hellfest, les Américains de Papa Roach ont déjà une nouvelle surprise pour leurs fans européens. Le groupe de Jacoby Shaddix vient d’annoncer une nouvelle salve de dates de sa tournée « Rise Of The Roach », avec un invité de choix pour le public français : les Marseillais de LANDMVRKS.

Cette tournée automnale réunira ainsi Papa Roach, LANDMVRKS et les Américains de Sleep Theory dans les plus grandes salles européennes. Deux dates françaises sont prévues :

1er décembre 2026, Paris, Adidas Arena

6 décembre 2026, Lyon, LDLC Arena

À noter que Sleep Theory ne sera présent que sur certaines dates, un support supplémentaire devant encore être annoncé pour les concerts français, comme l’indique l’affiche dévoilée par le groupe.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après le passage très remarqué de Papa Roach au Hellfest, où le groupe a une nouvelle fois démontré pourquoi il reste l’une des formations les plus populaires du rock américain. Pour LANDMVRKS, cette tournée représente une nouvelle étape importante. Le groupe français poursuit son ascension internationale et s’apprête à jouer devant des dizaines de milliers de spectateurs à travers toute l’Europe aux côtés des auteurs de « Last Resort ».