Cult Of Luna dévoile tous les détails de son nouvel album « In The Shadow Of Your Shadow »

Quelques jours après avoir marqué les esprits en clôturant la Valley du Hellfest 2026, Cult Of Luna lève le voile sur son prochain album. Intitulé « In The Shadow Of Your Shadow », ce dixième opus des Suédois paraîtra le 6 novembre 2026 via RED CRK.

Avec ses 71 minutes et ses neuf morceaux, « In The Shadow Of Your Shadow » s’impose comme le troisième album le plus long de la carrière du groupe, mais également comme l’une de ses œuvres les plus sombres. Coproduit par Daniel Berglund et mixé par Magnus Lindberg, ce nouveau chapitre poursuit l’évolution d’une formation qui, depuis plus de vingt-cinq ans, repousse sans cesse les limites du post-metal.

Le disque réservera également quelques collaborations de choix. Joe Duplantier, chanteur et guitariste de Gojira, apparaît sur le titre « Sadness Will Reign », tandis que David Eugene Edwards apporte sa touche folk sur « One More Day ».

Originaire d’Umeå, Cult Of Luna continue ainsi de développer un univers à la fois oppressant, viscéral et émotionnel, fait de longues montées en tension et de contrastes saisissants. De leur premier album éponyme paru en 2001 jusqu’à ce nouvel opus, les Scandinaves se sont imposés comme l’une des références incontournables du post-metal.

La tracklist de « In The Shadow Of Your Shadow » se présente comme suit :

In The Shadow Of Your Shadow Sadness Will Reign (feat. Joe Duplantier) Landby Breach The Rift A Way Back One More Day (feat. David Eugene Edwards) FROM GREY TO BLACK BURIAL

« In The Shadow Of Your Shadow » sortira le 6 novembre 2026 via RED CRK.

Pour revivre leur concert au Hellfest :