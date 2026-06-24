Loathe dévoile « Fangs » et annonce la sortie de son nouvel album « A Stranger To You »

Loathe dévoile « Fangs » et annonce la sortie de son nouvel album « A Stranger To You »

Après six années de silence discographique, Loathe s’apprête enfin à faire son retour. Le groupe britannique publiera son très attendu troisième album, « A Stranger To You », le 17 juillet via SharpTone Records. Pour accompagner cette annonce, les Anglais dévoilent un nouvel extrait intitulé « Fangs ».

Successeur de « I Let It In And It Took Everything » (2020), un album devenu une référence majeure de la scène alternative moderne, « A Stranger To You » promet de repousser encore davantage les frontières du son si caractéristique du groupe. Présenté comme l’œuvre la plus ambitieuse de leur carrière, ce nouvel opus rassemble quatorze morceaux façonnés au cours des six dernières années, témoignant autant de l’évolution musicale du quatuor que de son parcours personnel.

Le nouveau single « Fangs » illustre parfaitement cette progression. Après une introduction portée par des nappes de synthétiseurs, le morceau retrouve rapidement les rythmiques atypiques et les grooves hypnotiques qui ont fait la réputation de Loathe. Le titre s’ouvre ensuite sur des passages plus aériens, mêlant atmosphères ambient, guitares acoustiques réverbérées et influences R&B, dans un équilibre constant entre agressivité et immersion.

Avec « A Stranger To You », Loathe entend proposer bien plus qu’une simple collection de singles. À contre-courant des habitudes de consommation actuelles, le groupe a conçu un album pensé comme une expérience complète, où chaque morceau s’inscrit dans une séquence soigneusement construite et où l’ensemble prend toute sa dimension lorsqu’il est écouté du début à la fin.

Décrit comme le disque le plus audacieux et le plus aventureux de leur carrière, « A Stranger To You » pourrait bien confirmer le statut de Loathe comme l’une des formations les plus créatives et influentes de la scène heavy contemporaine.

« A Stranger To You » sortira le 17 juillet 2026 via SharpTone Records.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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