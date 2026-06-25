Hollow Pact signe chez Sumerian Records et dévoile le single « Tear »

Le groupe de hard rock émergent Hollow Pact franchit une étape majeure dans sa jeune carrière en annonçant sa signature avec le prestigieux label Sumerian Records. Pour célébrer cette nouvelle collaboration, la formation menée par Jager Henry, petit-fils du légendaire batteur de Led Zeppelin John Bonham, dévoile son nouveau single intitulé « Tear », accompagné de son clip officiel.

Composé de Jager Henry, Cash Lane, Niño et Michael Rose, Hollow Pact poursuit ainsi son ascension avec un titre qui confirme ses ambitions et son identité musicale, à la croisée du hard rock moderne et des influences alternatives.

À propos de cette signature chez Sumerian Records, Jager Henry a déclaré :

« Ce nouveau chapitre est véritablement un rêve devenu réalité. Signer avec un label que j’admirais depuis longtemps, tout comme les artistes qui en font partie, est quelque chose d’incroyable. Je suis impatient de vivre cette aventure, et désormais c’est au monde de découvrir ce que nous avons à offrir. Bienvenue dans le Pacte. »

Pour le chanteur, rejoindre l’écurie qui accueille ou a accueilli de nombreux artistes majeurs de la scène rock et metal représente l’accomplissement d’un rêve et le début d’une nouvelle aventure pour le groupe.

Concernant le nouveau single, les musiciens expliquent que « Tear » explore des thématiques sombres et introspectives :

« ‘Tear’ évolue dans cet espace situé entre le réconfort et l’effondrement, un reflet brisé de l’attachement, de l’usure et du poids que représente le fait de s’accrocher trop longtemps à quelque chose. En d’autres termes, tout ce dont vous n’avez pas besoin mais que vous désirez malgré tout. »

À travers ce morceau, Hollow Pact s’intéresse à la difficulté de se détacher de ce qui nous consume, à cette frontière fragile entre réconfort et effondrement. Le titre met en lumière les contradictions humaines, ces attachements dont on connaît la toxicité mais auxquels il reste difficile de renoncer.

Avec cette signature chez Sumerian Records et la sortie de « Tear », Hollow Pact semble prêt à passer à la vitesse supérieure et à s’imposer comme l’un des nouveaux noms à suivre sur la scène hard rock américaine.