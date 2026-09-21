Parallyx dévoile « Gimme a Fkn Break », un cri de colère de metalcore moderne

Le groupe parisien Parallyx dévoile « Gimme a Fkn Break », un nouveau single accompagné d’un clip réalisé par Anthony Lossmann. Après « Lipstick Doll », sorti au printemps, le groupe poursuit son exploration d’un metalcore moderne et frontal, porté par la voix de Lina Benabdesslem et par une identité qui mêle metal, hardcore et influences plus contemporaines.

Fondé en 2023 par la chanteuse marocaine Lina Benabdesslem, Parallyx réunit également Corentin Miara à la basse, Adrien Gottis et Mathis Megrier-Tran aux guitares et Robin Cabaret à la batterie. Le groupe développe une approche du metalcore qui cherche à dépasser les codes traditionnels du genre, avec des riffs lourds, des mélodies accrocheuses et une production dynamique.

Au centre du projet se trouve la voix de Lina, capable de passer d’un registre à l’autre pour accompagner des textes largement inspirés de son expérience personnelle. Le groupe aborde notamment les questions liées à l’identité, aux stéréotypes culturels et aux attentes sociales auxquelles la chanteuse a été confrontée en tant que femme marocaine vivant en France. Les textes de Parallyx mélangent ainsi l’anglais et l’arabe, avec également l’utilisation du darija, donnant au groupe une dimension particulière au sein de la scène metalcore française.

« Gimme a Fkn Break » est né dans un contexte particulièrement personnel. Ecrit pendant une nuit d’insomnie alors que Lina traversait une période de burn-out, le titre traduit un sentiment de saturation face au flot continu de mauvaises nouvelles qui défilaient sur son écran. L’accumulation de la violence du monde et des frustrations liées à son statut d’étrangère en France finit alors par laisser place à une colère impossible à contenir.

Cette tension se retrouve directement dans le morceau, où metal, hardcore et metalcore se combinent pour traduire cette sensation d’étouffement et de perte de contrôle. L’alternance entre anglais, arabe et darija participe également à cette volonté de faire de « Gimme a Fkn Break » l’expression directe d’une colère longtemps retenue.

Avec ce nouveau single, Parallyx donne donc une forme sonore et visuelle à cette accumulation de frustrations. Plutôt que de chercher à lisser le propos, le groupe assume une approche brute et directe, à l’image d’un titre conçu comme un exutoire.

« Gimme a Fkn Break » s’inscrit également dans la préparation du prochain album de Parallyx, annoncé pour le début de l’année 2027. Le groupe présente ce futur disque comme une nouvelle étape dans son évolution, sa recherche identitaire et ses affirmations. Il devrait poursuivre le développement d’une identité musicale et narrative construite autour de l’histoire de Lina.

Après avoir commencé à défendre son univers sur scène, Parallyx prépare désormais plusieurs rendez-vous en France et à l’étranger. Le groupe se produira notamment au Mena Rock Festival à Tunis le 10 octobre, avant plusieurs dates en France, en Allemagne et de nouvelles apparitions aux côtés de Sidilarsen et Akiavel en février 2027.

Le calendrier live de Parallyx comprend notamment :

10/10/26 – Mena Rock Festival, Tunis

16/10/26 – La Manekine, Pont-Sainte-Maxence

30/10/26 – Z-BAU, Nuremberg

13/11/26 – Crossroads, Angoulins-sur-Mer

27/11/26 – 25 de la Vallée, Chaville

10/12/26 – Le Bouillon, Orléans

22/01/27 – Sortie 13, Pessac

23/01/27 – Le Zinor, Montaigu

04/02/27 – L’Empreinte, Savigny-le-Temple, avec Sidilarsen

06/02/27 – Théâtre de la Ville, Valence, avec Akiavel

17/02/27 – 6MIC, Aix-en-Provence, avec Sidilarsen

18/02/27 – La Puce à l’Oreille, Riom, avec Sidilarsen

03/04/27 – Le Contrepoint, Châlons-en-Champagne

« Gimme a Fkn Break » est désormais disponible et accompagné de son clip officiel. Une nouvelle étape pour Parallyx avant la sortie de son prochain album, prévue au début de 2027.