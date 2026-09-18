Les Foudres 2026 : Igorrr, Ashen, Sun et Alta Rossa en live au Bataclan

Après une première édition en 2025, Les Foudres reviennent le jeudi 10 décembre 2026 pour une deuxième cérémonie consacrée au Metal français. Pour cette nouvelle édition, le rendez-vous investira une nouvelle fois le Bataclan à Paris, mais franchira également une nouvelle étape puisque la cérémonie sera diffusée pour la première fois en prime time sur France 4.

Imaginées par Paris Entertainment Company et la Fédération des Musiques Métalliques, Les Foudres ont pour ambition de mettre en lumière la richesse et la diversité de la scène Metal française, tout en permettant à cette culture de toucher un public plus large. Entre remises de prix et performances live, quatre formations seront réunies sur la scène du Bataclan pour cette deuxième édition : Igorrr, Ashen, Sun et Alta Rossa.

Porté par Gautier Serre, Igorrr s’est imposé au fil des années avec une proposition musicale difficile à enfermer dans une catégorie. Le projet mélange notamment Metal extrême, breakcore, musiques balkaniques, baroque et musique classique, pour donner naissance à une musique aussi imprévisible que virtuose. Une présence qui devrait apporter une dimension particulièrement singulière à cette cérémonie.

La scène Metalcore sera représentée par Ashen. Formé à Paris en 2021, le groupe développe un univers à la fois cinématographique et immersif, où le Metalcore et le Rock se rencontrent dans une approche ambitieuse et énergique. Ashen s’est rapidement fait une place dans la nouvelle génération de groupes français et viendra défendre cette scène en pleine évolution.

Sun apportera quant à elle sa « Brutal Pop », un mélange entre mélodies pop et puissance Metal qui lui a permis de se produire aussi bien en France qu’à l’international. Après avoir notamment assuré des premières parties de Shaka Ponk et Hanabie, participé à Taratata et joué sur la Mainstage du Hellfest, la chanteuse, guitariste et compositrice revendique désormais 200 concerts dans 18 pays et quatre continents.

Enfin, Alta Rossa représentera la scène de Besançon avec un univers beaucoup plus sombre et massif. Formé en 2020 par des musiciens issus notamment de Horskh et d’Aside From A Day, le quintet puise dans le sludge, le post-metal, le hardcore et le black metal pour construire une musique atmosphérique et particulièrement intense. Le groupe promet une performance cathartique où riffs lourds, rage et mélancolie se conjuguent dans une ambiance proche de l’apocalypse.

Cette deuxième édition des Foudres sera également l’occasion d’élargir le palmarès de la cérémonie avec deux nouvelles distinctions. La Foudre de l’Artiste international de l’année récompensera un artiste étranger ayant marqué la scène française au cours de la saison, à condition notamment d’avoir sorti un album et donné au moins une représentation en France. Une autre nouvelle distinction sera consacrée à la meilleure performance française live au Hellfest, sélectionnée sur la base du vote de l’équipe de programmation du festival lors de l’édition 2026.

Le public aura également davantage son mot à dire cette année puisque trois nouvelles catégories seront ouvertes au vote. Le Projet éditorial de l’année distinguera les livres, bandes dessinées, mangas et autres initiatives participant à la valorisation de la culture Metal. L’Engagement sociétal et environnemental de l’année récompensera une initiative menée en France et directement liée au Metal. Enfin, l’Artwork de l’année mettra à l’honneur les créations graphiques réalisées pour accompagner un album, une affiche, du merchandising ou tout autre support représentant un artiste ou son oeuvre.

La première édition avait posé les bases de ce nouveau rendez-vous en 2025. Près de 100 projets avaient alors été sélectionnés, 13 trophées avaient été remis et quatre groupes s’étaient produits sur la scène du Bataclan. Présentée par Thomas VDB et diffusée sur France 4, la cérémonie avait duré 2 h 17. En 2026, Les Foudres souhaitent donc franchir un nouveau cap avec une diffusion en prime time, permettant au Metal français de sortir encore davantage de son cercle habituel et de mettre en avant la diversité de sa création auprès du grand public.

Rendez-vous est donc pris le jeudi 10 décembre 2026 au Bataclan, à Paris, pour découvrir les lauréats de cette deuxième édition et assister aux performances d’Igorrr, Ashen, Sun et Alta Rossa. La billetterie ouvrira le 21 septembre 2026 à 11 h. La cérémonie sera également diffusée en prime time sur France 4.