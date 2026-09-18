Wolves At The Gate dévoile « Letterkills », un nouveau chapitre après « Wasteland »

Wolves At The Gate poursuit son évolution avec « Letterkills », un nouveau titre qui vient prolonger l’univers développé par le groupe sur son dernier album, Wasteland, paru en 2025. Avec ce nouveau single, la formation américaine replonge dans une narration sombre et introspective, portée par une musique où les atmosphères démoniaques côtoient des mélodies particulièrement accrocheuses.

« Letterkills » se présente comme un exercice de contrastes, jouant sur des dynamiques lourdes et des arrangements superposés avant de laisser émerger des passages mélodiques mémorables. Une nouvelle composition qui illustre la volonté de Wolves At The Gate de continuer à faire évoluer son identité musicale, sans pour autant abandonner les éléments qui ont construit sa réputation depuis ses débuts.

Le groupe explique que « Letterkills » s’inscrit directement dans la continuité narrative de Wasteland. Le personnage au centre de cette histoire poursuit son chemin vers la guérison, convaincu d’avoir trouvé les éléments capables de le sauver. Mais cette quête prend une tournure inattendue lorsqu’il découvre que les mêmes choses auxquelles il accordait sa confiance sont progressivement en train de le détruire. Le nouveau titre constitue ainsi une nouvelle étape dans un récit qui semble explorer les notions de dépendance, de souffrance et de reconstruction.

Pour accompagner cette sortie, Wolves At The Gate propose également un visualizer permettant de découvrir l’univers de « Letterkills ».

Formé dans le Midwest américain en 2008, Wolves At The Gate a progressivement construit une discographie qui témoigne de cette évolution. Après Captors en 2012, le groupe a enchaîné avec VxV en 2014, Types & Shadows en 2016, Eclipse en 2019 et Eulogies en 2022.

Au fil des années, Wolves At The Gate a également accumulé plusieurs dizaines de millions de streams grâce à des titres comme « Counterfeit », « Deadman », « Lowborn » ou encore « Peace That Starts The War ». La formation a par ailleurs partagé la scène avec des groupes aussi variés que The Red Jumpsuit Apparatus, Red, Fit For A King, August Burns Red ou Born Of Osiris.

En 2024, une idée particulière s’est imposée au guitariste Steve Cobucci et a progressivement orienté la direction créative du groupe. Cette réflexion s’est peu à peu inscrite dans les compositions et les textes, avant de donner naissance à Wasteland en 2025. Avec « Letterkills », Wolves At The Gate semble désormais vouloir poursuivre cette trajectoire et développer davantage l’histoire initiée sur cet album.

Le groupe annonce par ailleurs que d’autres nouveautés musicales seront dévoilées prochainement. « Letterkills » pourrait donc bien n’être que le premier élément d’un nouveau chapitre pour Wolves At The Gate.