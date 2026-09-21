SICKMIND dévoile « Dry Earth », un nouveau morceau aux accents apocalyptiques

SICKMIND dévoile « Dry Earth », le deuxième extrait de son prochain album « Babel Tower », attendu le 9 octobre. Après « New God », le groupe bordelais poursuit la présentation de son nouvel univers avec un titre particulièrement sombre, porté par des riffs massifs, des grooves lourds et une atmosphère aussi agressive qu’apocalyptique.

Avec « Dry Earth », SICKMIND s’intéresse à un monde ravagé par l’effondrement environnemental et les conséquences des choix destructeurs de l’humanité. Le morceau développe ainsi une vision dystopique dans laquelle la dégradation de la planète devient le symbole d’une civilisation arrivée au bord de sa propre disparition. Une thématique qui s’inscrit pleinement dans l’univers de « Babel Tower », décrit par le groupe comme un voyage au coeur des ruines d’une civilisation en déclin.

Le titre s’accompagne d’un clip officiel qui vient renforcer cette ambiance et donne une nouvelle dimension à l’univers développé par le groupe. Musicalement, SICKMIND reste fidèle à une approche groove death metal où la puissance des riffs et l’efficacité rythmique occupent une place centrale, tout en conservant cette volonté de construire une identité sombre et moderne.

« Dry Earth » est le deuxième morceau dévoilé avant la sortie de « Babel Tower », après « New God ». Le nouvel album sera composé de dix titres, dont « While The Lights Are Still Shut » et « The Chaos Beneath Our Feet », qui accueilleront respectivement Nicolas Alberny et Julien « Nutz » Deyres, tous deux membres de GOROD. Leur présence vient compléter un disque qui s’annonce particulièrement dense et qui prolonge le travail entrepris par SICKMIND depuis la relance du projet.

L’histoire actuelle du groupe remonte à la renaissance de SILICIUM, formation créée en 2008. Le nouveau line-up a marqué le début de cette nouvelle période sur scène en assurant notamment la première partie d’Aephanemer lors d’un concert à guichets fermés en janvier 2023. Après un EP enregistré en 2024 et publié en décembre de la même année, SICKMIND a progressivement multiplié les concerts.

Depuis 2025, le groupe s’est produit en France, mais également en Espagne, au Portugal et en Angleterre, partageant notamment l’affiche avec Eight Sins, Dagoba, Dygora, GOROD et The Great Old Ones. Une activité scénique qui accompagne aujourd’hui l’arrivée de « Babel Tower », premier véritable nouveau chapitre de SICKMIND sous cette identité.

« Dry Earth » est désormais disponible sur les principales plateformes de streaming et son clip officiel est à découvrir en ligne. « Babel Tower » sortira quant à lui le 9 octobre, en autoproduction.

Tracklist :

While The Lights Are Still Shut (feat. Nicolas Alberny from GOROD) The Chaos Beneath Our Feet (feat. Julien « Nutz » Deyres from GOROD) Dark Code Dry Earth New God Shedding Skin Humaless Babel Tower Moving Limbs The Last Wandering

SICKMIND :

Arthur Nouhaud – Chant

Maxime Roget – Guitare

Thomas Darracq – Basse

Antoine Fourre – Batterie