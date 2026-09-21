SICKMIND dévoile « Dry Earth », un nouveau morceau aux accents apocalyptiques

SICKMIND dévoile « Dry Earth », un nouveau morceau aux accents apocalyptiques

SICKMIND dévoile « Dry Earth », le deuxième extrait de son prochain album « Babel Tower », attendu le 9 octobre. Après « New God », le groupe bordelais poursuit la présentation de son nouvel univers avec un titre particulièrement sombre, porté par des riffs massifs, des grooves lourds et une atmosphère aussi agressive qu’apocalyptique.

Avec « Dry Earth », SICKMIND s’intéresse à un monde ravagé par l’effondrement environnemental et les conséquences des choix destructeurs de l’humanité. Le morceau développe ainsi une vision dystopique dans laquelle la dégradation de la planète devient le symbole d’une civilisation arrivée au bord de sa propre disparition. Une thématique qui s’inscrit pleinement dans l’univers de « Babel Tower », décrit par le groupe comme un voyage au coeur des ruines d’une civilisation en déclin.

Le titre s’accompagne d’un clip officiel qui vient renforcer cette ambiance et donne une nouvelle dimension à l’univers développé par le groupe. Musicalement, SICKMIND reste fidèle à une approche groove death metal où la puissance des riffs et l’efficacité rythmique occupent une place centrale, tout en conservant cette volonté de construire une identité sombre et moderne.

« Dry Earth » est le deuxième morceau dévoilé avant la sortie de « Babel Tower », après « New God ». Le nouvel album sera composé de dix titres, dont « While The Lights Are Still Shut » et « The Chaos Beneath Our Feet », qui accueilleront respectivement Nicolas Alberny et Julien « Nutz » Deyres, tous deux membres de GOROD. Leur présence vient compléter un disque qui s’annonce particulièrement dense et qui prolonge le travail entrepris par SICKMIND depuis la relance du projet.

L’histoire actuelle du groupe remonte à la renaissance de SILICIUM, formation créée en 2008. Le nouveau line-up a marqué le début de cette nouvelle période sur scène en assurant notamment la première partie d’Aephanemer lors d’un concert à guichets fermés en janvier 2023. Après un EP enregistré en 2024 et publié en décembre de la même année, SICKMIND a progressivement multiplié les concerts.

Depuis 2025, le groupe s’est produit en France, mais également en Espagne, au Portugal et en Angleterre, partageant notamment l’affiche avec Eight Sins, Dagoba, Dygora, GOROD et The Great Old Ones. Une activité scénique qui accompagne aujourd’hui l’arrivée de « Babel Tower », premier véritable nouveau chapitre de SICKMIND sous cette identité.

« Dry Earth » est désormais disponible sur les principales plateformes de streaming et son clip officiel est à découvrir en ligne. « Babel Tower » sortira quant à lui le 9 octobre, en autoproduction.

Tracklist :

  1. While The Lights Are Still Shut (feat. Nicolas Alberny from GOROD)
  2. The Chaos Beneath Our Feet (feat. Julien « Nutz » Deyres from GOROD)
  3. Dark Code
  4. Dry Earth
  5. New God
  6. Shedding Skin
  7. Humaless
  8. Babel Tower
  9. Moving Limbs
  10. The Last Wandering

SICKMIND :
Arthur Nouhaud – Chant
Maxime Roget – Guitare
Thomas Darracq – Basse
Antoine Fourre – Batterie

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

Autres infos

Parallyx dévoile « Gimme a Fkn Break », un cri de colère de metalcore moderne

Parallyx dévoile « Gimme a Fkn Break », un cri de colère de metalcore moderne

Sabaton s’associe à Pop Evil pour une nouvelle version de « Templars »

Sabaton s’associe à Pop Evil pour une nouvelle version de « Templars »

VANA dévoile son nouveau single « Bleeding Heart »

VANA dévoile son nouveau single « Bleeding Heart »

ANTHRAX dévoile le clip de « Cursum Perficio », une réflexion sombre sur le poids d’une vie

ANTHRAX dévoile le clip de « Cursum Perficio », une réflexion sombre sur le poids d’une vie

Les Foudres 2026 : Igorrr, Ashen, Sun et Alta Rossa en live au Bataclan

Les Foudres 2026 : Igorrr, Ashen, Sun et Alta Rossa en live au Bataclan

Wolves At The Gate dévoile « Letterkills », un nouveau chapitre après « Wasteland »

Wolves At The Gate dévoile « Letterkills », un nouveau chapitre après « Wasteland »

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.