VANA dévoile son nouveau single « Bleeding Heart »

Vana dévoile « Bleeding Heart », son nouveau single sorti via Sumerian Records. L’artiste originaire d’Auckland poursuit ainsi la construction de l’univers sombre et singulier qui entoure son prochain album, après avoir déjà présenté les titres « Pray » et « In Your Name ».

Avec « Bleeding Heart », Vana poursuit l’exploration d’un univers situé à la frontière entre metal alternatif industriel, pop et mélodies accrocheuses, auquel viennent s’ajouter des passages plus lourds et des breakdowns particulièrement incisifs. Une identité musicale qui s’accompagne depuis plusieurs singles d’un important travail visuel, nourri par l’imagerie gothique, la dark fantasy et une mythologie développée autour de personnages et de thèmes liés à l’oppression, à la trahison et au sentiment d’être incompris.

Pour ce nouveau morceau, Vana s’est inspirée de la fleur appelée « Bleeding Heart », ou Lamprocapnos spectabilis. Le cycle de cette plante, qui fleurit avant de disparaître avec l’arrivée de l’hiver, devient ici une métaphore de la nature fragile et temporaire des émotions humaines. La beauté et la disparition sont ainsi intimement liées dans un titre qui cherche autant à développer une atmosphère qu’à raconter une histoire.

Vana explique que le morceau est né directement de cette fleur et de l’idée de comparer la croissance des sentiments à celle d’une plante. Une émotion peut ainsi s’épanouir, atteindre sa pleine intensité, puis finir par disparaître, comme les fleurs qui reviennent chaque année avant de faner. Cette vision volontairement mélancolique s’inscrit dans la mythologie plus large développée par l’artiste autour de son prochain album.

Depuis sa signature avec Sumerian Records en 2025, Vana dévoile progressivement les différentes facettes de cet univers à travers ses singles et leurs clips. « Pray » et « In Your Name » avaient déjà permis d’en découvrir les premiers éléments, tandis que « Bleeding Heart » ouvre une nouvelle fenêtre sur le récit qui accompagne la création de son premier album.

La sortie du single intervient également alors que Vana s’apprête à prendre la route aux Etats-Unis. L’artiste doit notamment se produire au Riot Fest et à Louder Than Life avant de rejoindre Hollywood Undead, In This Moment, I See Stars et Melrose Avenue pour la tournée Taste Of Chaos, qui débutera le 22 septembre.

« Bleeding Heart » est désormais disponible via Sumerian Records et s’accompagne d’un clip officiel qui poursuit le développement de l’univers visuel de Vana. Une nouvelle étape avant la sortie de son premier album, dont l’identité et la mythologie se dévoilent progressivement au fil des morceaux.