Sabaton s’associe à Pop Evil pour une nouvelle version de « Templars »

Sabaton revisite « Templars », l’un des titres de son dernier album « Legends », avec une nouvelle version enregistrée en collaboration avec Leigh Kakaty, chanteur de Pop Evil. Disponible dès maintenant via Better Noise Music, cette nouvelle interprétation vient apporter une dimension différente au morceau tout en conservant son identité heavy metal.

Cette collaboration intervient alors que Sabaton et Pop Evil s’apprêtent à partager plusieurs dates sur le territoire nord-américain. Les deux groupes ont d’ailleurs dévoilé cette nouvelle version de « Templars » sur scène lors du festival Louder Than Life à Louisville, dans le Kentucky, où Leigh Kakaty a rejoint Sabaton pour interpréter le titre devant le public du festival.

La voix du chanteur de Pop Evil apporte une nouvelle énergie au morceau, notamment sur les passages les plus mélodiques et le refrain fédérateur de « Templars ». Une rencontre entre deux univers qui reste finalement assez naturelle, Sabaton conservant ses orchestrations et ses riffs caractéristiques tandis que Kakaty imprime sa propre personnalité au titre.

Joakim Brodén explique que « Templars » avait rencontré un bon accueil lors de sa sortie en 2025 et que le groupe souhaitait cette fois proposer une nouvelle approche. La collaboration avec Pop Evil s’est imposée naturellement alors que les deux formations doivent prochainement partir ensemble sur les routes américaines. Pour le chanteur de Sabaton, l’arrivée de Leigh Kakaty permet notamment de donner une nouvelle énergie au morceau tout en offrant une autre interprétation vocale.

Pär Sundström souligne de son côté la volonté du groupe de revisiter régulièrement sa musique et considère « Templars » comme un titre particulièrement adapté à ce type d’expérimentation. Leigh Kakaty explique quant à lui avoir immédiatement été intéressé par la proposition, notamment par la dimension historique et narrative de l’univers de Sabaton. Selon lui, le morceau permet d’explorer des thèmes liés à la loyauté, au sens du devoir et aux difficultés liées au fait de rester fidèle à ses convictions.

Cette nouvelle version de « Templars » arrive quelques mois après « Yamato », le titre que Sabaton avait développé en collaboration avec le jeu vidéo « World of Warships » et son éditeur Wargaming. Sorti en mars, le morceau a depuis dépassé les 7,5 millions de streams sur Spotify, tandis que son clip comptabilise plusieurs millions de vues.

Le groupe suédois avait déjà travaillé avec Wargaming en 2019 autour de « Bismarck ». Le titre est depuis devenu l’un des morceaux les plus écoutés de Sabaton, dépassant aujourd’hui les 124 millions de streams sur Spotify, tandis que son clip cumule plus de 111 millions de vues.

« Templars » est à l’origine extrait de « Legends », le onzième album studio de Sabaton, sorti fin 2025. Le disque a depuis dépassé les 200 millions de streams cumulés et poursuit le travail du groupe autour de récits historiques, de personnages et d’événements militaires.

Cette nouvelle version de « Templars », avec Leigh Kakaty de Pop Evil, est désormais disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Sabaton et Pop Evil se retrouveront prochainement sur scène dans le cadre de la tournée nord-américaine qui réunira également Hollywood Undead, In This Moment et I See Stars.