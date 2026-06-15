thrown en tête d’affiche à Paris : une soirée modern metal explosive annoncée à l’Elysée Montmartre

Le phénomène suédois thrown continue son ascension fulgurante et confirme une nouvelle étape majeure de sa carrière. Le groupe sera de retour à Paris le 6 décembre 2026 pour un concert en tête d’affiche à l’Élysée Montmartre, une salle emblématique qu’il investira un an après avoir affiché complet à La Maroquinerie. Une montée en puissance logique pour une formation devenue en quelques années l’un des visages incontournables du modern metal européen.

Depuis ses débuts, thrown s’est distingué par une approche directe, brutale et terriblement efficace du metal moderne. Entre riffs écrasants, rythmiques hardcore et une intensité vocale sans concession, le groupe suédois a rapidement trouvé sa place au sein d’une nouvelle génération de formations extrêmes capables de fédérer un public international. Leurs performances live, réputées pour leur énergie quasi constante, ont contribué à solidifier cette réputation à une vitesse impressionnante.

Le groupe a d’ailleurs multiplié les tournées aux côtés de formations majeures de la scène internationale comme Knocked Loose, Fit For A King ou encore Emmure, confirmant ainsi son statut de valeur montante désormais impossible à ignorer. Chaque passage sur scène renforce une identité musicale taillée pour les salles de concert autant que pour les festivals les plus extrêmes.

Ce retour à Paris en tête d’affiche marque une étape symbolique importante. Après une première venue sold-out en salle plus intime, thrown passe à la vitesse supérieure avec un show annoncé comme encore plus massif et intense. L’Élysée Montmartre servira de cadre à cette nouvelle démonstration de force, dans une ville où le groupe bénéficie déjà d’une solide base de fans.

Pour cette soirée spéciale, thrown s’entoure d’un plateau particulièrement solide. Les Canadiens de Counterparts viendront apporter leur hardcore mélodique chargé en émotions et en intensité, une formation reconnue depuis plus de quinze ans comme l’une des références majeures du genre, portée par l’écriture et la présence de Brendan Murphy.

L’affiche est complétée par deux autres formations qui viennent renforcer la diversité et la puissance de la soirée : No Cure, représentant d’un hardcore moderne abrasif et sans compromis, ainsi que Heavensgate, qui viendra ouvrir les hostilités avec une approche tout aussi percutante.

Avec cette date parisienne, thrown confirme qu’il ne s’agit plus simplement d’un groupe émergent, mais bien d’une formation installée parmi les acteurs clés du modern metal actuel. L’Élysée Montmartre pourrait bien être le théâtre d’une soirée aussi intense que décisive dans leur trajectoire.