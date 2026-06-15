Gorod dévoile « Forgiveness », un court-métrage de 8 minutes et premier extrait de son nouvel album The Ember Gone

Les maîtres français du technical death metal Gorod sont de retour avec un nouveau single aussi ambitieux que saisissant. Le groupe présente « Forgiveness », premier extrait clippé de son prochain album The Ember Gone, attendu le 28 août 2026 chez Base Productions & Season of Mist. Un retour marquant pour une formation reconnue pour sa technicité et sa capacité à repousser sans cesse les limites de son genre.

Avec ce nouveau titre, Gorod franchit un cap supplémentaire dans sa démarche artistique. « Forgiveness » ne se limite pas à un simple single : il s’agit d’un véritable court-métrage de près de huit minutes, réalisé par Sébastien Duattis, qui accompagne la musique d’un récit visuel fort et immersif.

Le clip explore une thématique contemporaine et inquiétante, celle du Pyrocène, souvent décrit comme l’ère des mégafeux. À travers le regard d’un père hanté par la destruction du monde qu’il laisse derrière lui, le groupe aborde des notions de culpabilité, de transmission et de responsabilité face à une planète en proie aux flammes. Une narration sombre et profondément humaine, qui renforce la dimension émotionnelle du morceau.

Musicalement, Gorod confirme également son évolution. Le groupe décrit « Forgiveness » comme sa composition la plus progressive à ce jour, mêlant virtuosité technique, structures épiques et atmosphères inédites dans son répertoire. Une approche qui conserve l’ADN brutal et précis du groupe tout en ouvrant la porte à des horizons plus narratifs et cinématographiques.

Dans un communiqué, les membres du groupe expliquent :

« Musicalement, ‘Forgiveness’ est sans doute notre composition la plus progressive à ce jour. C’est une synthèse où la technique de Gorod rencontre des structures épiques et des sphères encore inexplorées. Ce morceau nous permet de raconter une histoire qui nous tient à cœur, à la fois par la musique et par l’image. »

Ce single annonce donc The Ember Gone, un nouvel album très attendu qui s’inscrit dans la continuité de l’évolution du groupe vers une approche toujours plus conceptuelle et immersive.

Côté scène, Gorod repartira en tournée européenne dès le 4 septembre aux côtés de Allegaeon, une affiche taillée pour les amateurs de technical death metal moderne. Le groupe fera également étape en France avec un concert prévu à Paris, au Petit Bain, le 6 septembre.

Avec « Forgiveness », Gorod propose bien plus qu’un simple retour discographique : une véritable œuvre audiovisuelle qui illustre une nouvelle fois la maturité et l’ambition d’un groupe majeur de la scène extrême française.