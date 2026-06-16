Hellfest 2026 : chaleur, nouveautés et hommage à Ozzy Osbourne, tout ce qu’il faut savoir avant d’arriver à Clisson

L’heure est enfin venue pour les Hellbangers. Dès ce mercredi, le camping, le Metal Corner et le Hellcity Square ouvrent officiellement leurs portes, marquant le coup d’envoi du Hellfest 2026. Avant de se lancer dans quatre jours de concerts intenses, les organisateurs ont publié plusieurs recommandations importantes ainsi qu’un aperçu des nouveautés qui attendent les festivaliers cette année.

La première information à retenir concerne la météo. Une forte chaleur est annoncée tout au long de la semaine avec une hausse progressive des températures. Afin de permettre aux festivaliers de mieux affronter ces conditions, les gourdes vides seront exceptionnellement autorisées sur le site des concerts et plusieurs points d’eau seront accessibles. Des brumisateurs, des arrosages devant les scènes ainsi que des zones ombragées seront également mis en place. Le festival recommande évidemment de bien s’hydrater, de se protéger du soleil et de prendre régulièrement des pauses à l’ombre. Du fluide solaire sera également disponible à la vente sur différents points du festival.

L’application officielle du Hellfest reste plus que jamais un outil indispensable. Elle permet de consulter le running order, de gérer son compte cashless, de suivre les actualités du festival et même de recevoir une alerte quinze minutes avant le début des concerts sélectionnés. L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Les organisateurs invitent également les festivaliers à anticiper leurs déplacements. D’importantes arrivées sont attendues dès le mercredi et plusieurs solutions de transport sont proposées, notamment le covoiturage et les transports plus durables.

Pour éviter les files d’attente à l’arrivée, le Hellfest conseille de précharger son compte cashless avant son arrivée sur le site. Une opération qui permet de gagner un temps précieux une fois sur place.

Le dispositif Hellcare, consacré à la prévention, à l’écoute et au signalement, est reconduit et renforcé pour cette édition 2026. Une application dédiée est disponible sur iOS et Android afin de permettre aux festivaliers de signaler tout incident et de garantir une expérience plus sûre et bienveillante pour tous.

Comme chaque année, plusieurs nouveautés feront leur apparition. L’une des plus marquantes sera sans aucun doute la présence d’une imposante sculpture d’Ozzy Osbourne réalisée par l’artiste français Philippe Pasqua. Le Prince des Ténèbres sera également célébré lors d’un hommage prévu vendredi soir à 23h30 sur les Mainstages.

Le Hellcity poursuit son développement avec l’arrivée de la Hellcity Stage. Cette nouvelle scène, installée dans l’enceinte de la brasserie du Hellcity, sera entièrement dédiée aux artistes acoustiques et offrira une parenthèse plus calme au milieu de l’effervescence du festival.

Autre nouveauté, le Hellfest Coffee fera son apparition sur le Hellcity Square. Les amateurs de café pourront y retrouver différentes boissons chaudes ou glacées pour reprendre des forces avant de retourner dans le pit.

Enfin, plusieurs nouveaux partenaires rejoignent l’aventure. Decathlon s’installera au Metal Corner avec son offre « Ready To Camp » et proposera du matériel de camping ainsi que des produits aux couleurs du Hellfest. Picard sera également présent avec son « Palais des Glaces » et une collaboration autour d’un bâtonnet à la griotte. Enfin, la plateforme française de streaming Qobuz prendra ses quartiers au Hellcity avec des animations autour de la haute qualité audio et des séances de dédicaces avec certains artistes programmés.

Le compte à rebours est terminé : Clisson Rock City est prête à accueillir une nouvelle marée de Hellbangers pour une édition 2026 qui s’annonce aussi brûlante que mémorable.