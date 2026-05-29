Chronique: ELDER explore de nouveaux horizons psychédéliques avec « Through Zero »

Il faut parfois sortir de sa zone de confort, même lorsqu’il s’agit de musique. Et aujourd’hui, j’ai décidé de me plonger dans le nouvel album de ELDER, intitulé « Through Zero ». Une aventure Heavy Psych Rock aussi immersive qu’ambitieuse, portée par un groupe qui continue, album après album, de repousser les frontières de son univers sonore.

Avec ce septième album, ELDER confirme une nouvelle fois son statut de référence incontournable de la scène Heavy Psych Rock moderne. Dès les premières minutes, « Through Zero » impose une atmosphère singulière, presque magnétique. Les riffs sont hypnotiques, parfois dévastateurs, mais toujours portés par une précision remarquable. Le groupe parvient à mélanger avec une maîtrise impressionnante l’énergie du heavy rock et les textures psychédéliques les plus aériennes.

La force de l’album réside également dans sa capacité à transporter l’auditeur loin de son quotidien. La voix de Nick DiSalvo agit presque comme un guide à travers ces longues compositions progressives, souvent comprises entre huit et dix minutes. Ce format permet à ELDER de prendre son temps, d’installer des ambiances, de les faire évoluer lentement et de surprendre constamment l’auditeur avec des changements subtils ou des envolées instrumentales captivantes.

« Through Zero » s’écoute presque comme une expérience sensorielle. C’est un disque qui demande de l’attention, qui gagne encore plus en intensité dans l’isolement le plus complet, casque sur les oreilles, loin du bruit du monde. Chaque morceau semble ouvrir une nouvelle porte vers des paysages sonores différents, oscillant entre puissance écrasante, groove progressif et passages beaucoup plus contemplatifs.

Le groupe réussit également à éviter le piège du simple exercice de style. Malgré ses nombreuses influences progressives et psychédéliques, ELDER conserve une identité forte et immédiatement reconnaissable. Les morceaux avancent naturellement, sans jamais donner l’impression de démonstration technique gratuite. Tout semble pensé pour servir l’émotion et le voyage musical proposé par l’album.

On pourrait probablement parler d’un véritable voyage tant « Through Zero » nous fait parcourir différentes expériences à travers chacun de ses titres. Plus qu’un simple album de Heavy Psych Rock, ELDER livre ici une œuvre immersive, riche et passionnante, qui révèle de nouveaux détails à chaque écoute. Une expérience audacieuse et captivante qui confirme une fois encore l’incroyable créativité du groupe.