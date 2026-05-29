Zornheym dévoile « Deus Rex », nouvel extrait épique de l’album « Descending Into Madness »

Zornheym poursuit la promotion de son prochain album avec la sortie de « Deus Rex », un nouveau single accompagné d’un clip vidéo. Le morceau est extrait de Descending Into Madness, attendu le 2 octobre via Noble Demon.

Après avoir dévoilé « Somewhere Far Beyond », le groupe suédois propose cette fois un titre d’ouverture massif et cinématographique, pensé comme le prologue de l’univers narratif développé sur le disque. Entre metal symphonique, orchestrations sombres et influences melodic death metal, « Deus Rex » plonge l’auditeur dans l’histoire lugubre de l’asile fictif de Zornheim.

Le cerveau du projet, Zorn, explique avoir voulu créer « une ouverture rapide, lourde et épique » pour ce nouvel album. Le morceau est notamment coécrit avec Emil Dragutinovic, ancien membre de Marduk, Devian et The Legion.

Selon Zorn, « Deus Rex » sert également de point de départ au récit de « Descending Into Madness ». Le morceau ramène les auditeurs à l’époque de la Guerre de Trente Ans, lorsque l’asile faisait office d’hôpital de campagne. L’histoire évoque notamment l’exécution brutale de déserteurs près du lac Sêlasee ainsi que les périodes où l’établissement servait de sanatorium pour les mourants.

Fondé à Stockholm par Zorn, ancien musicien de Dark Funeral, Zornheym s’est forgé une identité singulière en combinant narration horrifique, esthétique cinématographique et puissance du metal extrême. Chaque sortie du groupe s’accompagne d’un important travail visuel, incluant clips scénarisés, univers graphiques et storytelling étendu.

« Descending Into Madness » sortira le 2 octobre dans plusieurs formats collectors, dont des éditions vinyles marbrées, un digipak et une édition limitée accompagnée d’un livre au format A5.