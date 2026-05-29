BANQUISE dévoile « Tsunami », un nouveau single entre metalcore moderne et tempête émotionnelle

Le groupe lyonnais Banquise poursuit son ascension dans la scène metal moderne avec la sortie de son nouveau single « Tsunami », disponible depuis le 27 mai. Porté par une esthétique mêlant tension émotionnelle, mélodies aériennes et déferlantes de riffs massifs, le morceau s’inscrit dans la lignée des formations actuelles les plus marquantes du genre comme Bring Me The Horizon, Bad Omens, Spiritbox ou encore Sleep Token.

Avec « Tsunami », Banquise plonge au cœur de l’anxiété et du combat intérieur, décrivant cette sensation d’être submergé par une vague émotionnelle impossible à contenir. Entre passages atmosphériques et explosions de violence maîtrisée, le groupe livre un titre intense et moderne qui illustre parfaitement les nouvelles directions prises par le metalcore contemporain.

Actif sur la scène indépendante française, Banquise développe un univers où introspection et puissance cohabitent, porté par des influences issues du modern metal et des productions actuelles les plus ambitieuses. Le groupe s’inscrit dans cette nouvelle génération française capable de conjuguer refrains accrocheurs, ambiances cinématographiques et énergie brute.