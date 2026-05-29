Tom Morello dévoile « ADJOURN IT » avec Serj Tankian et son fils Roman Morello

Tom Morello dévoile « ADJOURN IT » avec Serj Tankian et son fils Roman Morello

Tom Morello signe son retour avec « ADJOURN IT », un nouveau single engagé dévoilé ce 29 mai. Pour l’occasion, l’iconique guitariste s’entoure de Serj Tankian ainsi que de son fils Roman Morello, âgé de 15 ans, pour un morceau qui renoue avec l’ADN militant ayant toujours accompagné sa carrière. Le titre est accompagné d’un clip officiel disponible sur YouTube.

Musicalement, « ADJOURN IT » mélange riffs abrasifs, spoken word rageur et énergie contestataire dans la droite lignée des projets les plus politiques de Morello. Le morceau marque également les retrouvailles entre Tom Morello et Serj Tankian, les deux artistes ayant fondé ensemble l’organisation Axis Of Justice au début des années 2000 afin de défendre différentes causes sociales et lutter contre le racisme dans la scène rock et metal.

Tom Morello décrit lui-même le morceau comme une « Freedom Song » portée par des « riffs écrasants pour la justice et l’égalité ». Selon le guitariste, « ADJOURN IT » s’inspire directement « de la persécution des immigrés à travers le pays et de la résistance héroïque face à la montée du fascisme ».

Le clip renforce encore davantage cette dimension politique en intégrant des extraits du film indépendant « Salt of the Earth » sorti en 1954, œuvre emblématique abordant les luttes ouvrières, le racisme et l’oppression institutionnelle aux États-Unis.

Sur les réseaux sociaux et Reddit, cette collaboration entre Morello et Tankian suscite déjà de nombreuses réactions, beaucoup saluant le retour d’un duo emblématique du metal engagé, même si certains auditeurs se montrent plus partagés sur le résultat final.

 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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