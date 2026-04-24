Chronique : Cage Fight « Exuvia », une mue brutale et viscérale au service d’un hardcore moderne

Avec Exuvia, le combo franco-anglais Cage Fight franchit un cap évident. Plus qu’un simple second album, cette nouvelle offrande sonne comme une transformation assumée, une mue artistique à l’image du terme qui lui donne son nom. Et le résultat est sans appel. Le groupe revient plus agressif, plus riche, et surtout bien plus marquant.

Dès les premières minutes, l’impact est frontal. Exuvia ne cherche pas à arrondir les angles, la violence est au coeur de l’expérience, portée par une production massive et précise qui met en valeur chaque frappe, chaque riff et chaque explosion sonore. Les titres oscillent habilement entre des passages mid-tempo ultra groovy et des blasts dévastateurs qui viennent littéralement coller l’auditeur au mur. Ce contraste constant donne une dynamique redoutable à l’ensemble, évitant toute monotonie malgré l’intensité permanente.

Impossible de ne pas souligner la performance impressionnante de Rachel Aspe. La frontwoman livre ici une prestation habitée, capable de naviguer entre différentes textures vocales avec une aisance remarquable. Sa diversité d’interprétation enrichit chaque titre et apporte une profondeur supplémentaire à des compositions déjà solides. Elle ne se contente pas de porter les morceaux, elle les transcende.

Musicalement, Cage Fight conserve son ADN hardcore old school, mais refuse de se limiter à ce cadre. Le groupe injecte une multitude d’influences, explorant des terrains plus mélodiques et atmosphériques sans jamais perdre en agressivité. Cette ouverture se ressent particulièrement dans la construction des morceaux, plus travaillée, plus nuancée, mais toujours guidée par une efficacité implacable.

Ce sentiment d’évolution est d’ailleurs au coeur de l’album. Comme l’explique James Monteith, Exuvia marque une prise de recul après un premier album composé dans l’urgence post-Covid. Ici, le groupe prend le temps d’explorer, de creuser ses idées, et surtout de mieux se comprendre en tant qu’entité musicale. L’arrivée du bassiste Will Horsman apporte également un souffle nouveau, contribuant à enrichir la palette sonore et l’approche globale.

Mais Exuvia ne se limite pas à une démonstration de force musicale. L’album se distingue aussi par sa dimension profondément personnelle. Pour la première fois, Rachel Aspe signe la majorité des textes, puisant dans des expériences intimes marquées par l’anxiété, le deuil ou encore des traumatismes personnels. Cette authenticité donne une résonance particulière à des titres comme I Hate Your Guts ou l’émouvant final Élégie, dédié à son grand-père.

Cette dualité entre violence brute et sincérité émotionnelle renforce considérablement l’impact de l’album. Même dans ses moments les plus écrasants, Exuvia conserve une dimension humaine qui le rend d’autant plus puissant.

Le groupe n’hésite pas non plus à injecter une touche d’audace, à l’image de Pick Your Fighter, qui accueille Julien Truchan en guest et s’inspire, de manière totalement inattendue, d’un titre pop français (« Et c’est parti » de Nadiya). Une preuve supplémentaire que Cage Fight refuse toute forme de stagnation.

Au final, Exuvia est une réussite totale. Un album à la fois brutal et intelligent, capable de satisfaire les amateurs de hardcore le plus violent tout en séduisant par sa richesse et son évolution. Cage Fight ne se contente pas de confirmer, il impose une nouvelle identité, plus forte, plus affirmée.

Une mue réussie, et surtout un signal clair, le groupe est prêt à passer au niveau supérieur.

A voir en concert :

26 juillet 2026 – MozHell Open Air

1er Août 2026 – Xtreme Fest

2 août 2026 – Sylak Open Air

14 août 2026 – Motocultor

21 août 2026 – FuriosFest

22 août 2026 – Barbeuk Metal Fest

23 octobre 2026 – FireMaster Convention