Extinction A.D. balance « Truth or Consequences », un nouveau single explosif avec Brian Audley

Le groupe crossover thrash Extinction A.D. revient en force avec un nouveau single percutant, « Truth or Consequences », disponible dès maintenant via M-Theory Audio. Pour l’occasion, la formation s’est entourée de Brian Audley, guitariste du groupe Incendiary, qui apporte ici des backing vocals rageurs renforçant l’intensité du morceau.

Accompagné d’un lyric video brut et efficace, le titre illustre parfaitement l’ADN du groupe, à mi-chemin entre la précision du thrash metal et la violence du hardcore new-yorkais. « Truth or Consequences » s’attaque à des thématiques fortes, notamment la responsabilité individuelle et les conséquences inévitables des manipulations sociétales, le tout porté par une énergie destructrice.

Le chanteur et guitariste Rick Jimenez souligne l’importance de cette collaboration, évoquant une évidence artistique tant l’influence d’Incendiary est ancrée dans la scène de Long Island. La présence de Brian Audley donne au morceau une agressivité supplémentaire, tout en rappelant l’esprit de leur ancien projet commun, Soldiers.

Formé sur les cendres de This Is Hell, Extinction A.D. s’est imposé depuis 2013 comme un acteur incontournable du crossover thrash moderne. Le groupe fusionne habilement l’héritage du thrash des années 80 avec l’urgence du hardcore des années 90, créant un son à la fois nostalgique et résolument actuel.

Réputé pour ses performances live explosives et son éthique de travail acharnée, Extinction A.D. continue de défendre sa musique sur scène avec plusieurs dates à venir, dont des passages au NJ Metalfest et au Within These Walls 2026.

Avec « Truth or Consequences », le groupe confirme sa capacité à livrer des morceaux à la fois engagés et dévastateurs, consolidant un peu plus sa place sur la scène metal et hardcore actuelle.