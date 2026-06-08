Hellfest 2026 : énergie, déchets, accessibilité… le festival détaille ses engagements écoresponsables

À quelques jours de l’ouverture du Hellfest 2026, le festival de Clisson a souhaité mettre en lumière les actions concrètes menées dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). Bien au-delà de la musique, l’événement entend poursuivre sa transformation afin de réduire son impact environnemental, renforcer son accessibilité et soutenir les initiatives solidaires locales.

À travers un bilan détaillé de l’année 2025 et une feuille de route ambitieuse à horizon 2030, Hellfest Productions affirme sa volonté de faire évoluer l’un des plus grands festivals de musique d’Europe vers un modèle toujours plus responsable.

Une transition énergétique qui s’accélère

L’un des principaux axes de travail concerne la consommation énergétique du site. En partenariat avec Enedis, le Hellfest poursuit l’électrification progressive de ses infrastructures.

Dès l’édition 2026, plusieurs zones du festival seront directement raccordées au réseau électrique. Cette évolution permettra à elle seule de réduire de 20 % la consommation de carburant de l’événement ainsi que les émissions de CO2 associées.

Autre avancée notable : les groupes électrogènes alimentant les Mainstages fonctionnent désormais avec du HVO (huile végétale hydrotraitée), un carburant alternatif capable de réduire jusqu’à 85 % les émissions de carbone sur l’ensemble de son cycle de vie.

L’objectif affiché est clair : atteindre 50 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030.

Une baisse significative des déchets

Le Hellfest continue également d’améliorer sa gestion des déchets. En 2025, le volume total collecté a diminué de 20,5 % par rapport à l’année précédente, passant à 342 tonnes.

Parmi ces déchets, 66 % ont pu être valorisés grâce à différentes filières de recyclage et de réemploi.

Le festival souligne également plusieurs initiatives solidaires :

3,6 tonnes de denrées alimentaires redistribuées à des associations locales comme les Restos du Cœur ou l’Autre Cantine

1,7 tonne d’objets réemployés via des ressourceries du territoire

94 tonnes de biodéchets transformées en compost

30 m³ d’urine valorisés en biosolution agricole locale

36 000 litres de résidus de bière convertis en gaz vert par méthanisation

Des chiffres qui illustrent la volonté du festival de développer une véritable économie circulaire autour de l’événement.

Près de 10 millions de litres d’eau économisés

La gestion de l’eau constitue également un enjeu majeur pour le festival.

Grâce à l’installation de 200 toilettes sèches et à la généralisation de sanitaires plus économes, près de 9,9 millions de litres d’eau potable ont été économisés lors d’une seule édition.

Selon les organisateurs, cela représente l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 200 foyers.

Encourager les mobilités plus durables

Les déplacements des festivaliers représentent aujourd’hui le principal poste d’émissions carbone du Hellfest.

Pour répondre à cet enjeu, plusieurs solutions sont proposées :

Une plateforme officielle de covoiturage intégrant une option PMR

Un parking vélo de 3 500 places

Un service de transport de bagages à vélo depuis la gare de Clisson

Des TER renforcés entre Nantes et Clisson en partenariat avec la Région Pays de la Loire et la SNCF

Des billets de train régional à tarif préférentiel

36 bornes de recharge pour véhicules électriques installées sur le Parking Ouest

Le Hellfest ambitionne ainsi de réduire de 15 % les déplacements carbonés de son public et de ses équipes d’ici 2030.

Une accessibilité renforcée pour les festivaliers en situation de handicap

L’accessibilité reste l’une des priorités du festival.

Pour l’édition 2026, près de 2 000 festivaliers en situation de handicap sont attendus. Une équipe dédiée de 110 personnes sera mobilisée pour les accompagner tout au long de leur expérience.

Parmi les dispositifs mis en place :

24 concerts proposés en audiodescription

1 concert interprété en langue des signes

Des parcours adaptés entre les parkings, le camping, les scènes et les zones de repos

Des plateformes dédiées pour assister aux concerts

L’objectif est de permettre à chacun de profiter pleinement de l’événement dans les meilleures conditions possibles.

Biodiversité : des actions concrètes sur le terrain

Le Hellfest poursuit également plusieurs initiatives en faveur de la biodiversité.

Début 2026, 1 500 arbres ont été plantés dans la zone de production du festival en partenariat avec l’ONG Savage Lands.

Sur le Parking Ouest, dix nids d’alouettes des champs ont été préservés afin de protéger cette espèce durant sa période de reproduction.

Enfin, une étude spécifique sur les chauves-souris a été menée avec le CPIE Loire Anjou et le soutien de la DREAL afin de mieux comprendre les effets du festival sur la faune nocturne locale.

Solidarité et engagement associatif au cœur du festival

Comme chaque année, plusieurs associations seront présentes au sein du Metal Corner et du site du festival.

Les festivaliers pourront notamment rencontrer :

Agir contre la Maladie

Soleil Afelt

Plastivore

Courir Avec

L’ONG Sea Shepherd sera également présente dans la zone Hellcity.

Les festivaliers auront par ailleurs la possibilité de reverser le solde de leur compte cashless à plusieurs associations partenaires à l’issue de l’événement.

HellCare, un dispositif devenu une référence nationale

Lancé pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, HellCare continue de prendre de l’ampleur.

Le dispositif mobilise désormais :

150 bénévoles formés

4 espaces d’accueil et de prévention

4 cellules d’écoute psychologique

11 équipes de maraude

Une application de signalement

Des actions de sensibilisation sur l’ensemble du festival

En 2025, près de 20 000 personnes ont été sensibilisées et 77 accompagnements psychologiques ont été réalisés.

Un chiffre particulièrement marquant ressort du bilan : 94 % des situations reçues dans les cellules d’écoute concernaient des événements survenus en dehors du festival, démontrant que HellCare est devenu un véritable espace de soutien et de parole dépassant largement le cadre du Hellfest.

Cap sur 2030

À travers sa stratégie RSO, le Hellfest s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone et fixe plusieurs ambitions pour les prochaines années :

Réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre

Atteindre 50 % d’électricité renouvelable

Réduire de 15 % les déplacements carbonés des publics et des équipes

Adapter ses infrastructures aux conséquences du changement climatique

Alors que l’édition 2026 s’apprête à accueillir plusieurs dizaines de milliers de festivaliers à Clisson, le Hellfest entend démontrer qu’un événement d’envergure internationale peut poursuivre son développement tout en intégrant progressivement les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux qui façonnent le monde de demain.