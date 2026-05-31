Les 7 concerts à ne pas louper au Hellfest 2026

Comme chaque année, le Hellfest nous a régalé au travers de son affiche et de ses plus de 180 groupes sur 6 scènes durant 4 jours, sans compter toutes les scènes annexes. Impossible de tous les voir et, comme chaque année, des choix devront être faits. Alors, si nous avons toutes et tous nos propres immanquables, voici 7 groupes et artistes, un par scène ainsi qu’un représentant des scènes annexes, qui ne sont à rater sous aucun prétexte selon nous.

Mainstage 1 : Limp Bizkit (Samedi, 23h10 – 00h40, nu-metal)

Peut-être l’un des choix les plus évidents de cette liste. Ce n’est que peu dire que la bande à Fred Durst est particulièrement attendue par un public qui n’attend que de retourner le sol clissonnais sur Rollin’, Break Stuff ou encore Eat You Alive. Il n’y a qu’à voir comment l’Accor Arena (Paris-Bercy pour les intimes) était pleine comme un œuf lors de leur dernier passage parisien en 2025 pour s’en convaincre ! Si nous ne les attendions peut-être pas en tête d’affiche, nul doute que Limp Bizkit, qui n’a pas posé ses valises depuis 2018 à Clisson, aura à cœur de rattraper le temps perdu. Nous vous conseillons de venir assez tôt devant la Mainstage 1 si vous souhaitez une bonne place car cela risque d’être vite compliqué d’avancer pour les voir de près (et en plus, vous pourrez profiter juste avant de ce qui sera peut-être le dernier passage de Megadeth au Hellfest). En effet, il s’agit selon nous du groupe qui risque d’avoir la plus grosse audience de cette édition du Hellfest, tant Limp Bizkit est un groupe intergénérationnel aujourd’hui. Dans notre entourage, chacun a son style de prédilection et nous ne sommes pas forcément d’accord sur les groupes à ne pas louper au vu de nos goûts respectifs, mais chacun s’accorde sur le fait que Limp Bizkit est le groupe absolument immanquable de cette édition. Alors, sortez vos baggys, mettez vos casquettes à l’envers et préparez-vous pour un retour dans le passé, dans la plus pure tradition du nu-metal du début des années 2000. Pas trop d’excès le samedi après-midi cependant, car il risque de falloir avoir beaucoup d’énergie à revendre pour survivre à ce qui s’annonce déjà comme l’un des très gros concerts du week-end. Nous ne manquerons d’ailleurs pas d’avoir une pensée pour Sam Rivers, bassiste historique de la formation nous ayant quitté tragiquement le 18 octobre dernier : nul doute que la formation saura lui rendre hommage de bien belle manière.

Mainstage 2 : Resolve (Dimanche, 12h50 – 13h30, metalcore)

Si nous avons fortement hésité avec Crisix (mais nous y reviendrons plus tard), nous nous sommes dit que finalement, un peu de chauvinisme ne ferait pas de mal et que nous allions parler de Resolve. Représentant de ce que l’on pourrait appeler la NWOFMC (new wave of french metalcore), de nombreux groupes de cette vague ont pu fouler les planches clissonnaises à des horaires particulièrement intéressants ces dernières années. Après la déflagration de Landmvkrs en 2024 pour ce qui était un des meilleurs concerts de l’édition (juste après Machine Head dans notre classement personnel) et l’excellente prestation de Novelists en 2025, c’est exactement sur le même créneau que ces derniers que Resolve est attendu. Les groupes français ne nous ont jamais déçus à Clisson et l’horaire de passage, à savoir le dimanche en pleine pause déjeuner, est idéal pour les Lyonnais. Ces derniers vont pouvoir faire face à une forte assemblée qui sera constituée de fans déjà acquis et de nombreux curieux qui ne demandent qu’à découvrir ce qui est amené à devenir l’un des gros noms du metal français dans les prochaines années. Cependant, ce n’est pas parce que c’est à l’heure du déjeuner qu’il faudra s’attendre à pouvoir déguster son repas tranquillement devant la Mainstage 2. Prévoyez de manger avant ou après, mais pas pendant, cela serait dommage que votre repas se retrouve au sol après les multiples mouvements de foule attendus lors du concert de Resolve. Nous n’avons pas eu l’occasion de les voir depuis leur première partie de Landmvrks à l’Olympia en février 2025 et, si la machine était déjà bien huilée, nous avons hâte de voir ce qu’ils proposeront sur la Mainstage 2 devant plusieurs milliers de personnes et de les voir porter haut et fort le metal français.

Warzone : All Time Low (Jeudi, 22h10 – 23h10, pop-punk)

Avec un tel nombre de groupes programmés au Hellfest chaque année, il n’est pas rare que nous ayons parfois des interrogations sur tel ou tel groupe présent sur l’affiche. Parfois, ce n’est pas le groupe ou l’artiste présent qui pose à interrogation, mais plutôt sa programmation sur une scène bien précise. Avec All Time Low, c’est à la fois la présence du groupe à Clisson mais également sa présence assez haut sur le running-order de la Warzone qui interroge. Si nous sommes loin de ne pas apprécier le groupe (nous l’avions vu à la salle Pleyel en janvier dernier pour un concert plus qu’appréciable), il est vrai que nous ne percevons pas à première vue le motif de leur présence au Hellfest (peut-être dans le cadre de « l’ouverture » à des styles moins extrêmes ?), qui plus est en Warzone. Si ce n’est pas la première fois qu’un groupe de pop-punk est présent à Clisson, nous les aurions plutôt vu sur un créneau en après-midi sur une des Mainstages, comme Simple Plan en 2024. Cependant, nous nous souvenons aussi de la levée de boucliers qui s’était produite lors de l’annonce de l’affiche en 2019 et de la présence de Sum 41 en tête d’affiche de la Warzone. Finalement, cela avait l’un des meilleurs concerts de cette édition, les Canadiens ayant proposé un set axé sur les morceaux les plus heavy de leur répertoire. Certes, Sum 41 a beaucoup plus de liens avec l’idée globale de ce qu’on peut se faire du « metal » qu’All Time Low, mais si l’équipe en charge de la programmation des artistes a décidé que ces derniers avaient leur place en Warzone, nous leur faisons confiance et sommes très curieux de voir ce qui va être proposé par les Américains, aux bons souvenirs de nos années adolescentes. On s’attend évidemment à beaucoup moins de violence dans le pit que pour d’autres groupes programmés sur cette scène, mais voir All Time Low sur la Warzone est une curiosité à ne pas manquer.

Valley : Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (Samedi, 16h10 – 16h50, stoner)

Nous aurions pu choisir Acid Bath qui est un des groupes les plus attendus de cette année, toutes scènes confondues. Cependant, comme nous les verrons en première partie de System Of A Down début juillet au Stade de France, nous préférons nous concentrer sur d’autres noms. Et, en parlant de noms, que dire de celui de Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, qui a immédiatement attiré notre attention avec son appellation au mieux improbable. Nous n’allons pas mentir, nous ne sommes pas des spécialistes de la programmation sur la Valley et nous n’avions aucune idée de l’existence de cette formation jusqu’à l’annonce de l’affiche du Hellfest 2026. Il s’avère que nous sommes devant un stoner bien gras comme il faut, saupoudré de noise et de prog. Après avoir vu quelques lives du groupe sur Youtube, nous ne pouvons qu’attester de la folle énergie du frontman Matthew Baty (qui nous fait penser à un mélange entre Trevor Philips, protagoniste du jeu vidéo GTA V et Freddie Mercury, que nous ne ferons pas l’affront de présenter), semblant habité et en transe dès que les décibels commencent à monter. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, nous avons déjà hâte d’être devant la Valley, sous un soleil de plomb, un verre à la main et de nous briser la nuque sous le gros son de Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Alors certes, le créneau des Anglais tombe en même temps que celui de Crisix sur la Mainstage 2, que nous hésitions fortement à mettre dans cette liste d’immanquables (nous vous avions dit qu’on y reviendrait), mais le Hellfest, c’est aussi des choix crève-cœur et notre petit doigt nous dit que ceux qui rateront Pigs x7 (facilitons la lecture) risquent fort de le regretter longtemps. Alors, désolé Crisix, mais nous nous sommes pris une claque à l’écoute de Pigs x7 et, même si ce n’est pas notre genre musical de prédilection, nous avons hâte d’en prendre une seconde devant la Valley avec la formation de Newcastle.

Altar : Bloodstain (Dimanche, 11h40 – 12h15, thrash)

Le souci avec les pépites au Hellfest, c’est qu’elles passent souvent très tôt sur les planches clissonnaises. Certaines personnes diront que 11h40, ce n’est pas tôt et qu’en outre, c’est dimanche, donc le dernier jour, donc qu’il faut aller voir un maximum de groupes. Ces personnes ne dorment pas au camping, durant lesquelles les meilleures soirées se passent le samedi soir. Cependant, nous nous levrons bien volontiers pour les Suédois de Bloodstain. On va faire simple : pour nous, il s’agit ni plus ni moins qu’un des plus grands espoirs de la scène thrash actuelle. Avec moins de trois ans d’existence, ces derniers proposent déjà un thrash de haute volée, nous faisant penser à nous y méprendre aux débuts de Metallica ou de Megadeth. Oui, la comparaison est osée, mais nous persistons et signons. L’EP I Am Death nous a mis sur les fesses et cela fait plaisir de voir que le thrash n’est pas mort. Nous retrouvons vraiment une vibe très milieu des années 80, aux prémices de ce style, et il est assez fou de constater à quel point ces Suédois ont compris les codes et ce qui fait l’âme de ce genre musical. Avant même de penser à la rédaction de cet article, c’était le premier nom que nous avions en tête tant ces derniers ont réussi à capter toute l’essence du thrash metal ainsi que notre curiosité. Très belle trouvaille de l’équipe responsable de la programmation du Hellfest et nous avons hâte de voir ce que cela vaut sur scène, même si l’horaire matinal risque d’avoir des conséquences sur la suite de notre journée. Cependant, comme dirait l’autre, no pain no gain et Bloodstain en vaut vraiment la peine. En outre, au vu du créneau de programmation, il y aura surement de la place pour aller les voir de près, donc aucune excuse (même pas celle de la gueule de bois) pour ne pas aller voir les Suédois retourner l’audience de l’Altar le dimanche matin !

Temple : Killus (Vendredi, 12h15 – 12h45, indus)

Concernant la scène Temple, notre choix se porte sur les Espagnols de Killus. Nous avons découvert ces derniers à la publication de l’affiche et leur univers visuel ainsi que leur style nous a immédiatement attirés. Il faut dire qu’en près de 25 ans de carrière, la formation a eu le temps de développer son metal indus et son image, remettant au goût du jour le corspe paint dans une vision très personnelle et proposant un univers tant sonore que visuel assez unique. Un parfait mélange entre Eisbrecher en plus heavy pour la musique et Avatar pour le côté théâtre-shock rock, avec un soupçon de touches électroniques, que nous avons déjà hâte de voir sous la Temple, sur un créneau parfait pour venir découvrir une formation qui ne demande que ça. Certains titres de leur répertoire sont interprétés en espagnol (El Péndulo) et nous avons été assez surpris de voir à quel point cela pouvait bien se marier avec les sonorités propres au metal indus. Killus fait très clairement partie des pépites à ne pas louper sur cette édition du Hellfest et nous parions un gros billet que ceux qui iront les voir n’en seront pas déçus, tant la formation a tout pour conquérir le cœur de nombreux festivaliers et aura à cœur de se dépenser sans compter pour faire forte impression. On en serait presque déjà à regretter leur temps de passage assez faible, mais cette demi-heure risque fort de marquer au fer rouge les planches de la Temple lors de cette édition du Hellfest et de donner envie à bon nombre de festivaliers l’envie de revoir Killus en salle pour un set plus long. Alors, sans aucune hésitation, nous savons déjà que nous irons voir les Espagnols le vendredi midi, juste avant de manger un bout pour reprendre les forces que nous aurons dépensé sous la Temple devant les Espagnols et d’affronter le reste de la journée du vendredi !

Hellcity : Le Barda (Vendredi, 16h40 – 17h20 ; Samedi, 19h00 – 19h40, blues-rock)

Enfin, et parce que le Hellfest a décidé de nous offrir une programmation annexe à son propre festival au travers de 4 scènes dédiées, nous avons décidé de retenir un artiste parmi ces quatre scènes et notre choix se porte sur Le Barda. Au travers des concerts 100% acoustiques prévus sur la scène de la Hellcity, la présence sur celle-ci de l’Occitan d’adoption était toute trouvée. Toutefois, le fait que le set sera acoustique ne signifie pas que cela ne sera pas dansant et plein d’énergie ! Dans un style très original dont il est à l’initiative, à savoir le Western Badass, Le Barda réussit à faire danser les foules partout où il se produit, que cela soit dans des concerts, des festivals ou dans des prestations de rues, faisant danser son audience et apportant de la joie partout où il passe. Multi-instrumentaliste et spécialiste de la guitare à plat dans une ambiance blues-rock que les plus grands protagonistes du far-west ne renieraient pas, il va sans dire que, même si sa musique n’est pas du metal, on y retrouve cette énergie et ce plaisir d’écoute que l’on peut retrouver au travers de nombreux groupes plus électriques. Nous vous conseillons donc fortement de réserver un créneau dans votre running-order pour le voir et, si jamais vous avez déjà un planning chargé, pas d’inquiétude, car Le Barda se produira deux fois sur les planches de la Hellcity, le vendredi après-midi et le samedi en fin d’après-midi ! Aucune excuse donc pour ne pas aller danser dans une ambiance de saloon endiablé durant le week-end clissonnais dans le cadre d’un moment hors du temps, ce que nous promet Le Barda. Nul doute que son Western Badass saura trouver toute sa place dans l’environnement du Hellfest. Nous sommes prêts à parier que ceux qui seront présents le vendredi devant Le Barda n’auront qu’une envie, celle de revenir voir ce dernier le samedi et que ceux qui ne seront présents que le samedi regretteront de ne pas y être allés la veille !

Voici donc notre top 7 des concerts immanquables du Hellfest 2026. Évidemment, nous aurions pu citer de très nombreux autres noms et artistes, tant le cru de cette année est qualitatif et quantitatif. Nous vous invitons fortement à aller voir ou découvrir les groupes et artistes cités dans cet article, mais le principal est que vous puissiez également faire vos propres découvertes et que vous profitiez à fond du festival. Faites donc vos propres choix et profitez de la manière dont vous voulez du Hellfest 2026 mais, si vous aviez encore quelques doutes ou quelques trous dans votre running-order, nous espérons avoir pu vous apporter quelques pistes pour le compléter ! Bon Hellfest à tous, nous nous verrons là-bas !