In This Moment dévoile « Sleeping With The Enemy » et ouvre un nouveau chapitre

In This Moment est de retour avec un nouveau single explosif intitulé « Sleeping With The Enemy », désormais disponible via Better Noise Music. Le morceau marque le début d’une nouvelle ère pour le groupe mené par Maria Brink, tout en offrant un premier aperçu de son neuvième album studio actuellement en préparation.

Toujours porté par son mélange de metal moderne, de théâtralité sombre et de refrains massifs, In This Moment continue de développer cette identité unique qui lui a permis de s’imposer parmi les formations incontournables de la scène heavy actuelle. Avec « Sleeping With The Enemy », le groupe explore une nouvelle fois les thèmes de l’obscurité intérieure, de la résilience et de la transformation personnelle.

Maria Brink explique : « Avec ‘Sleeping With The Enemy’ et notre prochain album, nous faisons face à l’obscurité, qu’elle soit en nous ou extérieure. Il s’agit de regarder cette noirceur droit dans les yeux et de la transformer en force. »

Ce nouveau titre, ainsi que le récent « Heretic » en featuring avec Kim Dracula, constituent les premiers extraits du futur album du groupe, dont le titre n’a pas encore été dévoilé. Il s’agira également de la première sortie du groupe sous la bannière de Better Noise Music.

Depuis sa formation en 2005, In This Moment s’est construit une place majeure dans le paysage metal américain grâce à une formule mêlant visuels spectaculaires, intensité émotionnelle et efficacité mélodique. Le groupe cumule aujourd’hui plus de deux milliards de streams à travers le monde et plusieurs certifications or et platine, notamment grâce à des albums comme Blood, Black Widow ou encore Ritual.

Leur dernier album en date, Godmode, sorti en 2023, contenait notamment les singles « The Purge », une reprise remarquée de Army Of Me de Björk, ainsi qu’une collaboration avec Spencer Charnas de Ice Nine Kills.

Avec cette nouvelle phase de sa carrière, In This Moment semble prêt à poursuivre l’évolution de son univers, entre lumière et noirceur, pour le plus grand plaisir de sa fidèle fanbase.