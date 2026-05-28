HAVOK signe chez BLKIIBLK et dévoile le féroce « Fifth Generation Warfare »

Les thrashers américains de HAVOK ouvrent un nouveau chapitre de leur carrière en annonçant leur signature chez BLKIIBLK. Pour célébrer cette nouvelle étape, le groupe du Colorado dévoile également un nouveau single explosif intitulé « Fifth Generation Warfare », premier morceau enregistré avec le nouveau guitariste Brett Rechtfertig.

Avec ce titre, HAVOK reste fidèle à son ADN mêlant riffs tranchants, rythmiques ultra rapides et agressivité maîtrisée, tout en explorant plusieurs facettes de son identité musicale. Le groupe explique que le morceau incorpore aussi bien des harmonies de guitares que des influences punk et des lignes de basse plus indépendantes, le tout porté par un propos sombre mais teinté d’optimisme.

Le frontman David Sanchez et ses partenaires se disent particulièrement enthousiastes à l’idée de travailler avec un label « ambitieux et affamé », tout en poursuivant leur vision d’un thrash metal moderne, technique et sans compromis.

Figure incontournable de la scène thrash actuelle, HAVOK continue d’imposer sa vision depuis plus de quinze ans avec des albums devenus incontournables comme « Time Is Up », « Unnatural Selection », « Conformicide » ou encore « V ». Le groupe s’est également forgé une solide réputation live aux côtés de formations telles que Megadeth, Anthrax, Testament, Kreator ou encore Sepultura.

HAVOK passera également par la France lors de sa tournée européenne 2026 avec trois dates annoncées :

21 septembre 2026, Paris, Petit Bain

22 septembre 2026, Nantes, Le Ferrailleur

25 septembre 2026, Lyon, Ô Totem

Ce nouveau single marque le début d’une nouvelle ère pour HAVOK, qui promet déjà de nouvelles sorties et une activité soutenue tout au long de l’année 2026. Une chose est sûre, le groupe entend bien continuer à faire évoluer le thrash metal à sa manière, sans jamais perdre son intensité.