MOTOCULTOR 2026: Yann Le Baraillec nous dévoile les coulisses d’une édition monumentale

À l’approche de l’édition 2026 du Motocultor Festival, nous avons rencontré Yann Le Baraillec pour une interview vidéo autour des ambitions du festival, de son évolution et des défis auxquels l’équipe doit faire face aujourd’hui.

Du 13 au 16 août 2026, le festival breton investira une nouvelle fois le site de Kerampuilh à Carhaix-Plouguer avec plus de 110 groupes répartis sur quatre jours et quatre scènes. Une édition qui s’annonce particulièrement ambitieuse avec des noms comme Judas Priest, Within Temptation, Godsmack, Arch Enemy ou encore Mass Hysteria déjà annoncés à l’affiche.

Durant cet échange, Yann Le Baraillec revient sur la vision globale de cette édition 2026 et sur la manière dont le Motocultor continue d’évoluer sans perdre son identité. Il évoque notamment l’équilibre entre les légendes du metal et les nouvelles tendances plus modernes ou inattendues, citant des phénomènes émergents comme Angine de Poitrine.

L’interview aborde également la présence de groupes emblématiques comme Judas Priest, les exclusivités dont le festival est particulièrement fier cette année, mais aussi les projets parallèles comme le Re-Animator, qui participent à enrichir l’univers du Motocultor.

Enfin, le fondateur du festival livre un regard sincère sur la croissance impressionnante du Motocultor au fil des années, passé d’un événement underground à l’un des plus grands rendez-vous metal de France, tout en évoquant les défis humains, logistiques et économiques auxquels l’équipe doit désormais faire face.

Une discussion passionnante pour comprendre ce qui fait aujourd’hui l’âme et la force du Motocultor.

Le Motocultor Festival se déroulera du 13 au 16 août 2026 à Carhaix-Plouguer, en Bretagne.