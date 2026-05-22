ARMORED SAINT « Emotion Factory Reset » : chronique d’un heavy metal énergique et maîtrisé

ARMORED SAINT revient avec Emotion Factory Reset, leur neuvième album studio sorti le 22 mai 2026 via Metal Blade Records. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les vétérans du heavy metal américain n’ont rien perdu de leur superbe.

La production, assurée par le bassiste Joey Vera et mixée par Jay Ruston (Anthrax, Stone Sour), est irréprochable. Le rythme est soutenu, et chaque morceau respire la dextérité de musiciens aguerris. L’album navigue entre un heavy metal puissant et un rock énergique typiquement US, sans jamais laisser indifférent.

Si l’on n’y trouve pas de révolution stylistique, chaque titre est solide, bien fichu, et s’enchaîne avec une fluidité remarquable. La voix de John Bush, toujours aussi impressionnante, domine l’ensemble avec une présence et une intensité qui captivent de bout en bout. Des morceaux comme Close To The Bone (le single d’ouverture), Hit A Moonshot ou Every Man-Any Man illustrent parfaitement cette capacité du groupe à honorer son passé tout en regardant vers l’avenir.

Emotion Factory Reset est plus qu’un simple titre : c’est une philosophie. Comme l’explique Phil Sandoval, il s’agit de se réinitialiser émotionnellement, de reprendre le contrôle de son esprit face aux événements extérieurs. Une thématique qui résonne particulièrement dans le monde actuel, et que le groupe aborde avec une maturité rafraîchissante.

En résumé, ARMORED SAINT signe ici un album bien ficelé, énergique et technique, qui ravira les fans de heavy metal classique comme ceux en quête de musique puissante et bien exécutée.