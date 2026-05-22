Motionless In White annonce « Decades » avec un featuring de Corey Taylor

Le groupe de Metal gothique américain Motionless In White célèbre ses vingt années de carrière avec l’annonce de son nouvel album Decades, attendu pour le 17 juillet prochain. Pour accompagner cette révélation, la formation dévoile également un premier extrait particulièrement explosif, « Playing God », enregistré avec Corey Taylor, figure emblématique de Slipknot.

Avec ce nouveau morceau, Motionless In White frappe fort en combinant son esthétique sombre et théâtrale à la puissance vocale et à l’agressivité légendaire de Corey Taylor. « Playing God » s’impose déjà comme l’un des titres les plus marquants de cette nouvelle ère pour le groupe.

Quatre ans après le succès massif de Scoring The End Of The World, qui avait propulsé le groupe au sommet des charts américains, Motionless In White revient avec ce qui est présenté comme son projet le plus ambitieux à ce jour. Decades entend retracer l’évolution artistique du groupe tout en affirmant une identité toujours plus massive, sombre et cinématographique.

Très populaire en France, le groupe s’est notamment illustré ces dernières années grâce à des prestations remarquées au Hellfest ainsi qu’à plusieurs concerts complets dans l’Hexagone.

L’album Decades est d’ores et déjà disponible en précommande dans plusieurs formats, dont des éditions vinyles collectors et CD. Avec cette nouvelle sortie et un featuring aussi prestigieux que celui de Corey Taylor, Motionless In White confirme une nouvelle fois son statut incontournable sur la scène Metal moderne.