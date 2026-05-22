MESSALINA dévoile son premier EP « Golden Wounds »

MESSALINA dévoile son premier EP « Golden Wounds »

Le quatuor niçois MESSALINA lève le voile sur Golden Wounds, un premier EP aussi sombre qu’enivrant, disponible depuis le 22 mai 2026 via Nova Lux Production. À travers six morceaux habités, le groupe explore les thèmes du désir, de la douleur et de l’abandon dans un univers rock hypnotique et charnel.

Inspiré par la figure sulfureuse de Messaline, troisième épouse de l’empereur Claude connue autant pour sa cruauté que pour ses excès, le groupe développe une esthétique musicale intense, entre mélancolie brûlante et tension permanente. Golden Wounds lie ainsi l’amour à la souffrance, l’envie à l’interdit et la passion à l’autodestruction.

Musicalement, le disque oscille entre lourdeur rock, atmosphères sensuelles et envolées électriques, porté par une production particulièrement soignée. L’EP a été mixé au Studio du Vieux Couvent par Jimbo Goncalves, connu notamment pour son travail avec Igorrr, avant d’être masterisé par Thibault Chaumont au Deviant Lab, studio ayant collaboré avec Carpenter Brut, HEALTH ou encore Ulver.

Ecouter l’EP: https://mssl.bandcamp.com/album/golden-wounds

Pour enrichir encore davantage son univers, MESSALINA s’est entouré de plusieurs invités prestigieux avec des collaborations sur trois titres de l’EP : Doodseskader sur « No Color », Kabbel sur « Narrow Chase » et Dool sur « Born Again ».

Tracklist de Golden Wounds

  1. Golden Wounds
  2. No Color (ft. Doodseskader)
  3. Cold As Before
  4. Narrow Chase (ft. Kabbel)
  5. A Cross
  6. Born Again (ft. Dool)

Avec ce premier effort discographique, MESSALINA pose les bases d’un univers singulier, à la fois sensuel, abrasif et profondément mélancolique, qui pourrait rapidement attirer l’attention des amateurs de rock alternatif sombre et intense.

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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