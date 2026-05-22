PRESIDENT annonce son premier album « Blood Of Your Empire »

Le mystérieux collectif britannique PRESIDENT vient d’officialiser la sortie de son tout premier album, Blood Of Your Empire, attendu pour le 4 septembre prochain. Après plusieurs mois à cultiver le mystère autour de son identité et de son univers, le groupe confirme enfin l’arrivée d’un premier long format particulièrement attendu.

Parmi les morceaux qui composeront l’album figurent notamment « Angel Wings », « Mercy » ainsi que « DOOM LOOP », dernier single dévoilé par la formation. L’esthétique visuelle de Blood Of Your Empire s’inspire directement de l’œuvre La Bataille de Poitiers du peintre Eugène Delacroix, renforçant encore davantage l’atmosphère sombre et cinématographique développée par le groupe depuis ses débuts.

Originaire du Royaume-Uni, PRESIDENT évolue à la croisée d’une musique heavy moderne, d’expérimentations électroniques et d’ambiances cinématographiques pesantes. Lancé en 2025 sous le signe de l’anonymat et du minimalisme, le projet s’est rapidement imposé comme l’une des révélations les plus intrigantes de la scène alternative actuelle.

Après un premier EP, King of Terrors, paru l’an dernier, le groupe a su attirer l’attention grâce à des prestations live remarquées, notamment en assurant les premières parties de Bad Omens et Architects.

En parallèle de cette annonce, PRESIDENT a également confirmé plusieurs apparitions importantes dans les mois à venir. Le groupe sera présent au Hellfest le 21 juin ainsi qu’au Eurockéennes le 4 juillet. Une date parisienne est également programmée le 14 novembre à Elysée Montmartre.

Avec son univers énigmatique, son identité volontairement dissimulée et son approche musicale hybride, PRESIDENT continue de faire monter la curiosité autour de Blood Of Your Empire, qui pourrait bien devenir l’une des sorties marquantes de la rentrée Metal et alternative.