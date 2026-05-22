EXTINCTION A.D. balance un nouveau brûlot crossover avec « Center Of Zero »

EXTINCTION A.D. balance un nouveau brûlot crossover avec « Center Of Zero »

La formation crossover hardcore/thrash EXTINCTION A.D. poursuit son offensive musicale avec la sortie de « Center Of Zero », quatrième nouveau single dévoilé en seulement quelques mois. Le morceau est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming, accompagné d’une lyric vidéo particulièrement agressive.

Le chanteur et guitariste Rick Jimenez explique que ce nouveau titre adopte une approche plus personnelle que les précédentes compositions du groupe :

« J’ai pris un moment pour réfléchir à ce que la musique m’a appris en grandissant, pas seulement les idéaux qui ont façonné le groupe et moi-même, mais aussi les amitiés et les liens créés à travers les scènes Metal et Hardcore. Cela amène également à réfléchir aux personnes et comportements à éviter lorsqu’on crée quelque chose d’aussi pur que la musique. Habituellement, EXTINCTION A.D. explore les aspects négatifs et la manière d’y survivre, mais cette chanson est davantage une réflexion sur la façon dont l’amitié à travers la musique a enrichi ma vie. »

Musicalement, « Center Of Zero » mélange avec efficacité crossover thrash, hardcore métallique et groove metal, dans une approche évoquant aussi bien Sepultura que Vision of Disorder ou Machine Head. Le tout est renforcé par des chœurs typiquement hardcore new-yorkais et des breakdowns massifs taillés pour le pit.

Ce nouveau morceau rejoint les précédents singles récemment dévoilés par le groupe : « Truth and Consequences », avec la participation de Brian Audley de Incendiary, ainsi que « Thaw » et « Dead Men Running ». Quatre titres qui démontrent clairement l’évolution du groupe, désormais plus lourd, plus agressif et plus incisif que jamais après plus de dix ans de carrière.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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