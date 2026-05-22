JINJER dévoile une vidéo live explosive de « Tantrum »

Le quatuor ukrainien de Metal progressif JINJER vient de lever le voile sur une toute nouvelle vidéo live de « Tantrum », morceau d’ouverture de son dernier album Duél, paru en février 2025 via Napalm Records. Captée le 28 février dernier au Sentrum Scene d’Oslo, salle affichant complet pour l’occasion, cette performance témoigne une nouvelle fois de la puissance scénique impressionnante du groupe dans le cadre de son « World Duél Tour ».

La vidéo met en lumière toute l’intensité qui fait aujourd’hui de JINJER l’un des groupes majeurs du Metal moderne. Entre riffs écrasants, groove implacable et précision instrumentale redoutable, la prestation est sublimée par la présence magnétique de la chanteuse Tatiana Shmayluk, totalement habitée tout au long du morceau.

Cette sortie intervient à quelques semaines seulement du retour du groupe en Amérique du Nord pour sa première tournée en tête d’affiche depuis 2024. Le coup d’envoi sera donné le 5 juin à Ottawa, au Canada, avant une série de 37 dates à travers les États-Unis et le Canada. Pour cette tournée, JINJER sera accompagné de Crystal Lake et Entheos. Le groupe participera également à plusieurs festivals majeurs comme le Vans Warped Tour, Inkcarceration, Upheaval Festival ou encore le Festival Au Lac.

Le bassiste Eugene Abdukhanov déclare :

« Après une série de concerts couronnés de succès à travers l’Europe, l’Amérique latine et l’Indonésie, nous sommes plus que ravis d’amener la tournée de promotion de l’album Duél en Amérique du Nord pour notre première tournée en tête d’affiche dans cette région depuis 2024. Cette dernière tournée en soutien à Duél nous semble être la meilleure façon de clore ce chapitre, et nous arrivons avec notre plus grande production à ce jour pour faire de ces concerts des moments vraiment exceptionnels. »

Après cette tournée nord-américaine, JINJER reviendra en Europe à l’automne 2026 en tant qu’invité spécial de la tournée « Tsunami Sea UK + EU Tour 2026 » de Spiritbox, aux côtés de Dying Wish. Cette tournée européenne de 18 dates débutera le 12 septembre à Glasgow pour s’achever le 9 octobre à Paris, à La Seine Musicale.

Dates de la tournée européenne avec Spiritbox

12/09/26 : Glasgow, Royaume-Uni – SEC Centre Hall 3

14/09/26 : Nottingham, Royaume-Uni – Motorpoint Arena

16/09/26 : Manchester, Royaume-Uni – Co Op Live

17/09/26 : Cardiff, Royaume-Uni – Utilita Arena

19/09/26 : Londres, Royaume-Uni – OVO Arena Wembley

22/09/26 : Berlin, Allemagne – UFO im Velodrom

23/09/26 : Gliwice, Pologne – Gliwice Arena

25/09/26 : Prague, République tchèque – Forum Karlín

26/09/26 : Vienne, Autriche – Gasometer

28/09/26 : Zurich, Suisse – Halle 622

29/09/26 : Munich, Allemagne – Zenith

30/09/26 : Francfort, Allemagne – Jahrhunderthalle

02/10/26 : Hambourg, Allemagne – Sporthalle

03/10/26 : Amsterdam, Pays-Bas – AFAS Live

04/10/26 : Düsseldorf, Allemagne – Mitsubishi Electric Halle

06/10/26 : Luxembourg – Rockhal

08/10/26 : Anvers, Belgique – Lotto Arena

09/10/26 : Paris, France – La Seine Musicale

Un rendez-vous qui s’annonce déjà incontournable pour les amateurs de Metal moderne et de performances scéniques intenses.