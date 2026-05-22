Alpha Wolf électrise le Welcome To Rockville 2026 avec une performance live explosive de « Akudama »

Le groupe australien de metalcore Alpha Wolf a marqué les esprits lors du festival Welcome To Rockville, qui s’est tenu le 8 mai 2026 au Daytona Raceway en Floride. Leur interprétation live de « Akudama », l’un de leurs titres les plus emblématiques, a été capturée en vidéo et partagée officiellement sur leur chaîne YouTube. Cette performance intense, filmée par Olivia McLaughlin, Yeshua Flores, Third Eye Visuals, Luke Shomo et Vinny Carlson, met en lumière l’énergie brute et les grooves lourds qui ont fait la réputation du groupe. Le son a été enregistré et mixé avec soin pour restituer toute la puissance du concert, confirmant une fois de plus pourquoi Alpha Wolf est considéré comme l’un des groupes les plus percutants de la scène metalcore actuelle.

Cette vidéo live s’inscrit dans une série de prestations marquantes pour le groupe, qui continue de conquérir les festivals internationaux avec des titres comme « Bleed 4 You », « Sub-Zero » ou encore « Bring Back the Noise ». Leur capacité à mélanger des breakdowns dévastateurs et des mélodies accrocheuses a su séduire un public toujours plus large, faisant d’Alpha Wolf une valeur sûre des scènes metal et hardcore.