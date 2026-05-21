Madball dévoile le single « Rebel Kids » et annonce son nouvel album « Not Your Kingdom » pour juillet 2026

Madball dévoile le single « Rebel Kids » et annonce son nouvel album « Not Your Kingdom » pour juillet 2026

Les légendes du New York Hardcore, Madball, sont de retour avec un nouveau single et une vidéo percutante. Le groupe a officiellement révélé « Rebel Kids », premier extrait de leur dixième album studio, « Not Your Kingdom », dont la sortie est prévue le 24 juillet 2026 sous le label Nuclear Blast Records. Ce morceau, à la fois entraînant et emblématique, s’appuie sur le groove caractéristique du groupe et une énergie implacable, tout en touchant une nouvelle génération de fans de hardcore. Le clip vidéo, co-réalisé par Freddy Cricien (chanteur du groupe) et Dave Causa, a été tourné et monté avec soin pour accompagner ce titre phare.

Freddy Cricien a partagé une anecdote intéressante : « Assez drôle, « Rebel Kids » a été le premier morceau écrit pour cet album et a en fait été complètement finalisé il y a probablement deux ans. Le sentiment, l’ambiance et le message de la chanson sont devenus le catalyseur de ce qui a suivi. » Ce single marque donc le début d’une nouvelle ère pour Madball, avec un album qui promet d’être leur plus personnel à ce jour, offrant un regard brut sur l’état actuel du monde et la condition humaine.

La vidéo, partiellement tournée à Nashville, met en scène l’intro presque dub de l’album, « Rebelude », et capture l’essence même du hardcore, comme le souligne le groupe : « Ce jour-là, la scène appartenait au hardcore. » Les fans peuvent déjà écouter « Rebel Kids » en streaming et précommander l’album via les liens officiels du groupe.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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