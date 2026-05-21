Madball dévoile le single « Rebel Kids » et annonce son nouvel album « Not Your Kingdom » pour juillet 2026

Les légendes du New York Hardcore, Madball, sont de retour avec un nouveau single et une vidéo percutante. Le groupe a officiellement révélé « Rebel Kids », premier extrait de leur dixième album studio, « Not Your Kingdom », dont la sortie est prévue le 24 juillet 2026 sous le label Nuclear Blast Records. Ce morceau, à la fois entraînant et emblématique, s’appuie sur le groove caractéristique du groupe et une énergie implacable, tout en touchant une nouvelle génération de fans de hardcore. Le clip vidéo, co-réalisé par Freddy Cricien (chanteur du groupe) et Dave Causa, a été tourné et monté avec soin pour accompagner ce titre phare.

Freddy Cricien a partagé une anecdote intéressante : « Assez drôle, « Rebel Kids » a été le premier morceau écrit pour cet album et a en fait été complètement finalisé il y a probablement deux ans. Le sentiment, l’ambiance et le message de la chanson sont devenus le catalyseur de ce qui a suivi. » Ce single marque donc le début d’une nouvelle ère pour Madball, avec un album qui promet d’être leur plus personnel à ce jour, offrant un regard brut sur l’état actuel du monde et la condition humaine.

La vidéo, partiellement tournée à Nashville, met en scène l’intro presque dub de l’album, « Rebelude », et capture l’essence même du hardcore, comme le souligne le groupe : « Ce jour-là, la scène appartenait au hardcore. » Les fans peuvent déjà écouter « Rebel Kids » en streaming et précommander l’album via les liens officiels du groupe.