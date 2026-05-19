Beartooth annonce « Pure Ecstasy », un album plus ambitieux et vulnérable que jamais

Beartooth vient d’officialiser la sortie de son sixième album studio. Intitulé Pure Ecstasy, ce nouveau disque paraîtra le 28 août 2026 via Fearless Records et marquera également le premier album du groupe sous cette nouvelle bannière. Pour accompagner cette annonce, le projet mené par Caleb Shomo a dévoilé le morceau titre « Pure Ecstasy », accompagné d’un clip.

Après le succès massif de The Surface en 2023, Beartooth revient avec un disque présenté comme plus personnel, plus ambitieux et plus collaboratif que tout ce que le groupe avait entrepris jusqu’ici. L’album entend poursuivre l’évolution amorcée ces dernières années tout en conservant cette intensité émotionnelle devenue la signature du projet.

Le précédent opus avait permis à Beartooth d’atteindre un nouveau cap commercial et artistique. Classé numéro 1 des charts rock et metal du Billboard, The Surface avait notamment porté les singles « Might Love Myself » et « I Was Alive » au sommet des classements rock américains. Avec Pure Ecstasy, Caleb Shomo semble vouloir pousser encore plus loin cette dynamique en explorant autant ses zones d’ombre que ses moments de lucidité.

Le morceau d’ouverture et titre de l’album donne immédiatement le ton. Brutal, massif et émotionnellement instable, « Pure Ecstasy » mélange riffs écrasants et passages plus introspectifs dans une approche qui semble résumer toute la philosophie du disque. Caleb Shomo décrit d’ailleurs ce morceau comme une introduction essentielle à l’univers de l’album.

Le frontman explique :

« Pour moi, la première chanson est toujours un élément crucial d’un album. Elle doit te plonger dans l’ambiance dès les premières notes. Pure Ecstasy a vu le jour dans un studio avec Misha Mansoor, des enceintes incroyablement puissantes et les riffs les plus lourds et les plus bêtes qu’on ait pu jouer. »

Il poursuit :

« Une fois que nous l’avons développée avec Jordan Fish, il ne faisait aucun doute que ce serait le premier morceau de l’album. Monte le son et éclate tout. »

Cette nouvelle étape dans la carrière du groupe s’accompagne également d’une ouverture plus importante aux collaborations. Le disque a notamment bénéficié des contributions de Misha Mansoor, Jordan Fish ainsi que Skyler Accord. L’album a aussi été enregistré avec les membres actuels du groupe, dont Oshie Bichar, Connor Denis, Zach Huston et Will Deely.

Depuis sa création dans le sous-sol de Caleb Shomo dans l’Ohio en 2013, Beartooth a construit sa réputation en transformant l’anxiété, la colère et les pensées autodestructrices en véritables hymnes modernes. Entre albums certifiés, centaines de millions d’écoutes et tournées à guichets fermés, le groupe s’est imposé comme l’une des formations majeures de la scène metalcore moderne.

Avec Pure Ecstasy, Beartooth semble vouloir raconter ce qui vient après le chaos. Non pas la guérison parfaite ou une forme de paix absolue, mais plutôt cette sensation fragile de liberté qui peut émerger après avoir affronté ses propres démons.

L’album contiendra 11 morceaux :

Pure Ecstasy

Eyes Closed

Bullshit

Beautiful Again

Stadiums

Free

Sorry

Lose You To Find Me

You

For Me By Me

Made It