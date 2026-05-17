Five Finger Death Punch dévoile « Eye Of The Storm » et prépare un dixième album plus agressif que jamais

Le rouleau compresseur américain Five Finger Death Punch est officiellement de retour. Le groupe vient de dévoiler « Eye Of The Storm », premier extrait inédit de son futur dixième album studio, attendu plus tard cette année. Une sortie qui marque le début d’un nouveau chapitre pour la formation, alors qu’elle célèbre également ses vingt ans de carrière.

Après plusieurs teasers publiés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, l’annonce était devenue inévitable. Les extraits dévoilés avaient déjà provoqué une forte agitation auprès des fans, alimentant de nombreuses spéculations autour du retour du groupe. Avec « Eye Of The Storm », Five Finger Death Punch semble vouloir renouer avec l’intensité brute de ses débuts tout en poursuivant son évolution sonore.

Le guitariste et fondateur Zoltan Bathory a donné plusieurs détails sur ce nouvel opus actuellement en cours d’enregistrement à Los Angeles. Selon lui, le groupe a pris le temps nécessaire pour construire un disque ambitieux, composé à partir d’une trentaine de morceaux écrits au cours des trois dernières années.

Le musicien affirme que ce nouvel album sera « plus heavy que tout ce que le groupe a produit depuis longtemps », tout en intégrant une dimension plus cinématographique. Il explique également retrouver l’énergie des premiers albums, notamment celle de The Way Of The Fist, le disque fondateur sorti en 2007.

Zoltan Bathory déclare :

« La nouvelle musique est plus lourde que tout ce que nous avons fait depuis des années, avec une dimension cinématographique en arrière-plan. Nous avons eu trois ans pour écrire cet album et vraiment vivre avec ces morceaux. Nous avons commencé avec près de 30 chansons pour finalement en garder 14 ou 15. Nous avons même envisagé un double album. »

Il ajoute :

« C’est notre dixième album studio et le vingtième anniversaire du groupe, nous savions qu’il fallait frapper fort. Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est que je retrouve l’esprit des débuts, cette rugosité, cette agressivité, tout en explorant de nouveaux territoires. »

Le guitariste a également salué la performance du chanteur Ivan Moody, dont la voix serait particulièrement impressionnante sur ce nouvel enregistrement.

Pour accompagner cette nouvelle ère, Five Finger Death Punch lancera sa tournée mondiale des vingt ans dès cet été en Amérique du Nord, accompagné notamment de Cody Jinks et Eva Under Fire.

Le groupe enchaînera ensuite avec une vaste tournée européenne début 2027. Cette seconde partie de tournée passera par 21 villes et verra le groupe partager l’affiche avec Lamb Of God et Bleed From Within. Certaines dates accueilleront également Dymytry.

La tournée européenne débutera le 16 janvier 2027 à Manchester avant de s’achever le 22 février à Helsinki. Le groupe fera notamment escale à l’Accor Arena le 10 février 2027.

Dates françaises et européennes

16 janvier 2027 – Manchester, AO Arena

17 janvier 2027 – Glasgow, OVO Hydro Arena

19 janvier 2027 – Dublin, 3Arena

22 janvier 2027 – Birmingham, BP Pulse Arena

23 janvier 2027 – Londres, O2 Arena

26 janvier 2027 – Düsseldorf, PSD Arena

27 janvier 2027 – Hambourg, Barclays Arena

29 janvier 2027 – Lodz, Atlas Arena

31 janvier 2027 – Prague, O2 Arena

2 février 2027 – Munich, Olympiahalle

4 février 2027 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

7 février 2027 – Amsterdam, AFAS Arena

8 février 2027 – Bruxelles, Vorst National

10 février 2027 – Paris, Accor Arena

12 février 2027 – Zurich, Hallenstadion

14 février 2027 – Vienne, Stadthalle

16 février 2027 – Berlin, Uber Arena

17 février 2027 – Copenhague, Royal Arena

19 février 2027 – Oslo, Unity Arena

20 février 2027 – Stockholm, Avicii Arena

22 février 2027 – Helsinki, Veikkaus Arena

Au-delà de cette célébration anniversaire, Five Finger Death Punch poursuit également ses engagements caritatifs. Le groupe soutient depuis plusieurs années les vétérans militaires américains ainsi que les services de secours. Pour cette tournée 2026, une partie des bénéfices des concerts nord-américains sera reversée à des programmes soutenant les athlètes olympiques et paralympiques américains en vue des Jeux de Los Angeles 2028.

Avec vingt ans de carrière, dix albums studio et plus de trente singles classés dans les charts rock américains, Five Finger Death Punch entend clairement prouver qu’il reste l’une des machines les plus imposantes de la scène metal moderne.