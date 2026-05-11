Carnifex signe chez Sumerian Records et dévoile « Roses and Rotting Corpses »

Carnifex ouvre officiellement un nouveau chapitre de sa carrière. Les figures incontournables du deathcore américain viennent d’annoncer leur signature chez Sumerian Records et dévoilent dans la foulée un nouveau single intitulé « Roses and Rotting Corpses ».

Le morceau, accompagné d’un clip, marque le grand retour discographique du groupe et donne déjà un aperçu de la direction prise pour cette nouvelle ère. Fidèle à son identité, Carnifex continue d’explorer un univers toujours plus sombre, mêlant brutalité deathcore, atmosphères black metal et dimension émotionnelle particulièrement oppressante.

Dans un communiqué, le groupe explique :

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de Carnifex, et je ne pourrais pas être plus heureux de le faire avec Sumerian Records. Carnifex et l’équipe de Sumerian ont des histoires parallèles qui remontent à près de deux décennies. »

Le groupe affirme également travailler actuellement sur ce qui pourrait devenir « son meilleur album ».

Depuis sa formation en Californie du Sud en 2005, Carnifex s’est imposé comme l’un des piliers historiques du deathcore moderne. Dès ses débuts avec Dead In My Arms, le groupe s’est démarqué par une approche plus sombre et désespérée du genre, intégrant rapidement des influences black metal et des thématiques tournées vers la mort, l’anxiété, l’isolement ou encore la survie.

Au fil des années, des albums comme Hell Chose Me, Die Without Hope, Slow Death, World War X ou Necromanteum ont renforcé leur statut au sein de la scène extrême moderne.

Mais au-delà de la violence musicale, Carnifex a surtout su conserver une véritable identité émotionnelle dans un style souvent accusé d’uniformité. Cette capacité à mêler noirceur atmosphérique, agressivité permanente et intensité cathartique explique en grande partie la longévité du groupe.

Avec « Roses and Rotting Corpses », Carnifex semble vouloir pousser encore plus loin cette approche apocalyptique et cinématographique. Une évolution qui pourrait marquer un tournant majeur pour la formation américaine après près de vingt ans de carrière.