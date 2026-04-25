Machine Head à l’Interférence : Le « Big Five » a retourné Toulouse !

Ce soir, le 5ème membre du « Big Four » (selon moi) arrive enfin à Toulouse. Pour rappel, Machine Head devait venir au Bikini fin 2020, mais une pandémie est passée par là… Il aura fallu attendre six ans de plus pour voir Robb Flynn et sa bande débarquer et retourner la ville rose. Robb répétera d’ailleurs souvent : « How come it took us 10 years to come back here? » (techniquement plutôt 12 ans, la dernière visite datant de 2014) (ndlr: Machine Head est passé au Bikini le 8 Avril 2018, merci Laurent).

Alors que je me demandais à quelle heure arriver, je vois simplement : « Ouverture des portes 19h, show de 20h à 23h ». Je découvre finalement qu’il n’y aura pas de première partie ! Cette tournée 2026 s’intitule « An evening with… », donc c’est du 100% Machine Head.

J’arrive assez tôt, vers 19h10, pour faire face à une immense queue devant l’Interférence de Balma. Le concert débute finalement à 20h20 pour se terminer à 23h : soit 2h40 d’énergie pure. L’ambiance est énorme, le concert était sold out depuis longtemps. De mémoire, la France était d’ailleurs le premier pays de la tournée à être entièrement complet.

« Circle Pit ! Circle Pit ! » : c’est probablement ce que Robb aura le plus répété pendant la soirée, et force est de constater que les Toulousains ont joué le jeu. Le show démarre sur Imperium et la foule pousse immédiatement ; je me retrouve à la barrière en quelques secondes ! Puis Ten Ton Hammer enfonce le clou avec ses riffs « bulldozers ». Les titres s’enchaînent, les crowd surfers nous passent dessus de manière incessante… c’est une sacrée débauche d’énergie, sur scène comme dans la fosse.

Moment d’émotion quand Robb prend le temps de saluer un enfant : « How old are you? 8? 10? … So 8! Here is the future of heavy metal, with an Iron Maiden t-shirt! Cool! ». Un peu plus tard, quand la lumière vire au vert, on sait qu’il va se passer quelque chose : c’est l’heure de Locust, l’un de mes titres préférés. Enorme.

Le groupe quitte ensuite la scène, laissant Robb seul avec une guitare acoustique. Ça sent Darkness Within, mais il nous surprend d’abord avec Bastards. En guise d’introduction, il lance : « The politicians will not save us, the billionaires will not save us ». Il enchaîne sur Darkness Within, un titre écrit « when I was in a very dark place », qu’il partage désormais avec nous, quel que soit notre état d’esprit.

On n’arrête pas le marathon : Catharsis et Bulldozer confirment qu’ils sont là pour assurer un show total. Moment épique vers la fin du set : Robb s’arrête, bluffé par un fan qui a accumulé une pile de gobelets impressionnante. « Cup stacking man, look at the size! if is was you c… ». Dans cette salle de 2500 places (sans consigne, pour l’anecdote), le collectionneur improvise un record. Une fois mis en avant par Robb, toute la foule lui jette ses gobelets pour l’aider à faire grimper la tour. Un moment très sympa et spontané.

On arrive enfin sur le final dantesque avec From This Day, Davidian et l’incontournable Halo. 23h03, c’est fini. Grosse claque, grosse débauche d’énergie. On espère juste ne pas attendre encore 12 ans avant de les revoir à Toulouse…

OlivDuff