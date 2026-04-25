Landmvrks enflamme le Zénith de Paris : un concert événement capté en 4K

Le cap est franchi. Avec ce concert filmé au Zénith de Paris, Landmvrks signe bien plus qu’une simple captation live : une véritable démonstration de force.

Dans une salle comble et acquise à leur cause, le groupe marseillais livre une performance aussi intense que fédératrice. L’énergie dégagée est palpable à chaque instant, portée par un public en fusion qui répond présent du premier au dernier titre. Ce genre de soirée ne ment pas : Landmvrks joue désormais dans la cour des grands.

Formé en 2014 à Marseille, le groupe s’est imposé en une décennie comme l’un des piliers du metal moderne européen. Une ascension construite sur une identité musicale forte, mêlant metalcore, hardcore et envolées mélodiques, mais aussi sur une exigence artistique constante. Sur scène, cette rigueur se transforme en impact brut.

Ce live en 4K met parfaitement en valeur la puissance du quintet. La précision d’exécution est redoutable, les riffs claquent, la section rythmique martèle avec intensité, et la performance vocale impressionne par sa diversité. Entre chant clair, saturé et passages en français devenus emblématiques, le frontman impose une présence magnétique.

Difficile de ne pas voir dans cette captation une forme de consécration. Après des sorties marquantes comme Lost In The Waves et surtout The Darkest Place I’ve Ever Been, le groupe a franchi un cap décisif. Un tournant confirmé lors de la cérémonie des Les Foudres, où Landmvrks a été sacré artiste de l’année et récompensé pour le meilleur album.

Ce concert au Zénith agit comme un symbole fort : celui d’un groupe arrivé à maturité, capable de fédérer largement sans jamais renier son intensité ni son authenticité. Une performance qui capture l’essence même de Landmvrks, viscérale, sincère et terriblement efficace.

Avec cette captation, Landmvrks ne se contente pas de documenter un concert. Le groupe grave dans le marbre une étape majeure de son parcours. Une soirée qui témoigne de son évolution, de son ambition, mais surtout de son lien indéfectible avec son public.