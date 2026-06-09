Marilyn Manson échoue une nouvelle fois à faire annuler la plainte pour agression sexuelle déposée par son ancienne assistante

Une nouvelle décision de justice vient compliquer la situation de Marilyn Manson. Un juge californien a rejeté la dernière tentative du chanteur, de son vrai nom Brian Warner, visant à faire classer la plainte pour agression sexuelle déposée par son ancienne assistante personnelle, Ashley Walters.

Cette affaire remonte à 2021, lorsque Walters avait accusé le musicien de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle, de violences sexuelles, d’avoir provoqué une détresse émotionnelle et d’avoir enfreint plusieurs dispositions du droit civil californien. Les faits allégués se seraient déroulés entre 2010 et 2011.

Après plusieurs rebondissements judiciaires et différents recours, la procédure avait été relancée en début d’année grâce à une nouvelle loi californienne offrant une fenêtre supplémentaire permettant à certaines victimes présumées de violences sexuelles de poursuivre leurs démarches judiciaires.

Lors d’une audience tenue la semaine dernière, les avocats de Marilyn Manson ont tenté de faire valoir qu’Ashley Walters ne remplissait pas les critères nécessaires pour bénéficier de cette nouvelle législation. Le juge a finalement rejeté cette argumentation et a refusé de débouter la plaignante.

Howard King, l’un des avocats du chanteur, a toutefois estimé que cette décision n’était pas inattendue et a laissé entendre qu’une nouvelle demande pourrait être formulée à un stade ultérieur de la procédure. De son côté, Bina Ahmad, avocate d’Ashley Walters, s’est félicitée de cette issue et a salué le courage de sa cliente.

Une nouvelle conférence de gestion du dossier est désormais programmée pour le mois d’août.

Depuis les accusations rendues publiques en 2021 par son ex-fiancée Evan Rachel Wood, Marilyn Manson a fait face à plusieurs poursuites civiles pour agressions sexuelles. Certaines affaires ont été réglées à l’amiable, tandis que d’autres demeurent encore en cours. Le chanteur a toujours nié l’ensemble des accusations portées contre lui.