À Core et à Cris Metal Fest : un nouveau rendez-vous métal s’installe à Bolbec

La scène metal normande s’apprête à accueillir un nouvel événement qui pourrait bien marquer les esprits. Le samedi 12 septembre 2026, Bolbec vibrera au rythme des guitares saturées et des rythmiques lourdes avec la toute première édition de À Core et à Cris Metal Fest, un festival qui ambitionne de s’imposer comme un nouveau point de rencontre pour les amateurs de musiques extrêmes.

Porté par EnolyProductions avec le soutien de la Ville de Bolbec, l’événement prendra place au Val au Grès et s’inscrit dans une volonté claire : proposer une journée de concerts intense, accessible et fédératrice, dans une atmosphère à la fois conviviale et familiale.

Dès 14h, le public pourra investir le site avant le lancement des concerts à 14h30. La journée s’étendra jusqu’à 1h du matin, avec une programmation dense réunissant huit formations issues de la scène rock et metal actuelle : Karma Until Tomorrow, Carbonic Fields, MÜ, Stronghold, Jiro, Doorshan, LocoMuerte et SUN.

Afin d’assurer une continuité musicale sans temps mort, une seconde scène sera également installée. Elle sera confiée à Burnt Offerings, chargé d’accompagner les transitions entre les groupes et de maintenir une énergie constante tout au long de l’événement.

Pensé comme une véritable expérience festival, À Core et à Cris Metal Fest ne se limitera pas aux concerts. Plusieurs espaces de restauration seront proposés sur place avec foodtrucks sucrés et salés, ainsi que différentes buvettes. Les festivaliers pourront également retrouver des stands de merchandising dédiés au festival et aux artistes.

L’univers de la culture alternative sera également largement représenté avec la présence de nombreux exposants : merchandising, accessoires, créations artisanales, tatouage, bijoux et autres initiatives indépendantes viendront compléter l’expérience globale.

Dans cette dynamique, l’organisation est encore à la recherche de nouveaux exposants souhaitant rejoindre cette première édition et participer à la construction de l’identité du festival.

Au-delà de la musique, l’événement se veut également inclusif et accessible. Des dispositifs spécifiques seront mis en place pour accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR), afin de garantir une expérience adaptée à tous les publics.

Cette première édition pourra compter sur un large réseau de partenaires culturels, médias et acteurs locaux, parmi lesquels la Ville de Bolbec, La Fabrik à Sons, La Barrique, Nawakposse, United Rock Nations, Metal Decadence, Full Metal Radio, Lethophobia, Barzuk, Atol Port Jérôme sur Seine et Lillebonne, GCMI ainsi que Garage Renault Port Jérôme sur Seine.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte via HelloAsso et accessible depuis les réseaux sociaux officiels du festival: https://www.helloasso.com/associations/enoly-productions/evenements/a-core-et-a-cris-metalfest-2026

Tarifs :

Prévente : 27€

Sur place : 32€

Jeunes de 14 à 20 ans : 20€ en prévente / 25€ sur place

Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés d’un adulte muni d’un pass

Avec cette première édition, À Core et à Cris Metal Fest affiche clairement ses ambitions : s’installer durablement dans le paysage des festivals metal en Normandie, en mêlant énergie, accessibilité et ancrage local.