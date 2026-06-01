Soulfly annonce la tournée européenne « Tribal Technology » pour l’été 2026

Soulfly annonce la tournée européenne « Tribal Technology » pour l’été 2026

Soulfly vient de dévoiler une nouvelle série de dates européennes pour l’été 2026 dans le cadre de sa tournée baptisée « Tribal Technology ». Une annonce qui confirme un été particulièrement chargé pour la formation menée par Max Cavalera, toujours en soutien de son dernier album Chama, sorti en 2025.

Cette nouvelle tournée verra Soulfly traverser une grande partie de l’Europe entre fin juillet et début septembre 2026, en enchaînant festivals majeurs et clubs emblématiques. Le groupe continuera de défendre sur scène son mélange caractéristique de groove metal, de death metal et d’éléments tribaux, signature de son identité depuis ses débuts.

Le coup d’envoi sera donné le 24 juillet 2026 à Hohenems, en Autriche, avant un passage par l’Italie, les Balkans, l’Europe centrale et une série dense de concerts en Allemagne. La tournée inclura également des arrêts en France, notamment à Nantes le 8 août au Ferrailleur et à Lille le 1er septembre au Black Lab, deux dates qui devraient attirer une forte affluence.

La route européenne s’étendra ensuite jusqu’en Scandinavie et en Europe de l’Est, avec des passages en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède ou encore en Finlande, avant de se conclure début septembre.

Aucune nouvelle information n’a pour l’instant été communiquée concernant une éventuelle setlist ou des invités spéciaux, mais cette tournée s’inscrit clairement dans la continuité de la promotion de Chama, album qui a marqué un retour à des thématiques plus spirituelles et tribales, tout en conservant la brutalité propre à Soulfly.

Les billets seront mis en vente à partir du 2 juin 2026.

Une nouvelle fois, Soulfly confirme sa capacité à maintenir une présence scénique intense et constante, plus de vingt-cinq ans après ses débuts, en continuant de fédérer autour de son univers tribal et abrasif.

07/24 Hohenems, AUT – Speedfest
07/26 Fontaneto, ITA – Phenomenon
07/27 Cervia, ITA – Rock Planet
07/29 Sarajevo, BIH – Sloga
07/31 Transylvania, ROM – Rockstadt Extreme Fest
08/01 Dolni Vitkovice, CZE – Ostrava V Plamench
08/02 Vienna, AUT – Szene
08/03 Berlin, GER – Columbia Theatre
08/04 Leipzig, GER – Hellraiser
08/05 Bochum, GER – Matrix
08/06 Kortrijk, BEL – Alcatraz Festival
08/08 Nantes, FRA – Le Ferrailleur
08/11 Freiburg, GER – Jazzkeller
08/13 Sulingen, GER – Reload Festival
08/14 Cudrefin, SWI – Rock The Lakes
08/15 Dinkelsbuhl, GER – Summer Breeze
08/16 Eindhoven, NET – Dynamo Festival
08/17 Copenhagen, DEN – Vega
08/18 Stavanger, NOR – Folken
08/19 Lund, SWE – Mejeriet
08/21 Rostock, GER – M.A.U Club
08/22 Einbeck, GER – Headbanger Festival
08/24 Poznan, POL – Tama
08/25 Warsaw, POL – Progresja
08/26 Krakow, POL – Kwadrat
08/27 Nitra, SLO – Silzovica Festival
08/29 Graz, AUT – Metal On The Hill
08/31 Flensburg, GER – Roxy
09/01 Lille, FRA – Black Lab

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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