Soulfly annonce la tournée européenne « Tribal Technology » pour l’été 2026

Soulfly vient de dévoiler une nouvelle série de dates européennes pour l’été 2026 dans le cadre de sa tournée baptisée « Tribal Technology ». Une annonce qui confirme un été particulièrement chargé pour la formation menée par Max Cavalera, toujours en soutien de son dernier album Chama, sorti en 2025.

Cette nouvelle tournée verra Soulfly traverser une grande partie de l’Europe entre fin juillet et début septembre 2026, en enchaînant festivals majeurs et clubs emblématiques. Le groupe continuera de défendre sur scène son mélange caractéristique de groove metal, de death metal et d’éléments tribaux, signature de son identité depuis ses débuts.

Le coup d’envoi sera donné le 24 juillet 2026 à Hohenems, en Autriche, avant un passage par l’Italie, les Balkans, l’Europe centrale et une série dense de concerts en Allemagne. La tournée inclura également des arrêts en France, notamment à Nantes le 8 août au Ferrailleur et à Lille le 1er septembre au Black Lab, deux dates qui devraient attirer une forte affluence.

La route européenne s’étendra ensuite jusqu’en Scandinavie et en Europe de l’Est, avec des passages en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède ou encore en Finlande, avant de se conclure début septembre.

Aucune nouvelle information n’a pour l’instant été communiquée concernant une éventuelle setlist ou des invités spéciaux, mais cette tournée s’inscrit clairement dans la continuité de la promotion de Chama, album qui a marqué un retour à des thématiques plus spirituelles et tribales, tout en conservant la brutalité propre à Soulfly.

Les billets seront mis en vente à partir du 2 juin 2026.

Une nouvelle fois, Soulfly confirme sa capacité à maintenir une présence scénique intense et constante, plus de vingt-cinq ans après ses débuts, en continuant de fédérer autour de son univers tribal et abrasif.

07/24 Hohenems, AUT – Speedfest

07/26 Fontaneto, ITA – Phenomenon

07/27 Cervia, ITA – Rock Planet

07/29 Sarajevo, BIH – Sloga

07/31 Transylvania, ROM – Rockstadt Extreme Fest

08/01 Dolni Vitkovice, CZE – Ostrava V Plamench

08/02 Vienna, AUT – Szene

08/03 Berlin, GER – Columbia Theatre

08/04 Leipzig, GER – Hellraiser

08/05 Bochum, GER – Matrix

08/06 Kortrijk, BEL – Alcatraz Festival

08/08 Nantes, FRA – Le Ferrailleur

08/11 Freiburg, GER – Jazzkeller

08/13 Sulingen, GER – Reload Festival

08/14 Cudrefin, SWI – Rock The Lakes

08/15 Dinkelsbuhl, GER – Summer Breeze

08/16 Eindhoven, NET – Dynamo Festival

08/17 Copenhagen, DEN – Vega

08/18 Stavanger, NOR – Folken

08/19 Lund, SWE – Mejeriet

08/21 Rostock, GER – M.A.U Club

08/22 Einbeck, GER – Headbanger Festival

08/24 Poznan, POL – Tama

08/25 Warsaw, POL – Progresja

08/26 Krakow, POL – Kwadrat

08/27 Nitra, SLO – Silzovica Festival

08/29 Graz, AUT – Metal On The Hill

08/31 Flensburg, GER – Roxy

09/01 Lille, FRA – Black Lab