Revnoir annonce une tournée française en 2027 après un été chargé en festivals

Quelques semaines après une prestation remarquée au Printemps de Bourges, Revnoir confirme son ascension fulgurante avec l’annonce d’une tournée française en tête d’affiche prévue pour février 2027. Une nouvelle étape majeure pour le quatuor, désormais solidement installé parmi les espoirs les plus sérieux de la scène metal moderne hexagonale.

Avant cela, le groupe s’apprête à vivre un été particulièrement intense, avec une présence sur plusieurs festivals d’envergure, dont le très attendu Hellfest, ainsi que des événements européens et français comme le Into The Grave ou le V and B Fest’. Une exposition qui devrait encore renforcer leur visibilité auprès du grand public.

Mais c’est bien en 2027 que Revnoir passera un cap supplémentaire. Le groupe repartira sur les routes de l’Hexagone pour une tournée d’une dizaine de dates en tête d’affiche, accompagné de Ice Sealed Eyes. De Lyon à Paris, en passant par Lille, Nantes ou encore Toulouse, cette série de concerts s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de metal moderne.

La mise en vente des billets est fixée au mercredi 6 mai à 10h.

Dates à retenir

Festivals 2026 :

12 juin – Into The Grave – Leeuwarden (NL)

21 juin – Hellfest – Clisson

3 juillet – Plane’R Fest – Colombier-Saugnieu

26 juillet – MozHell Open Air – Insming

30 juillet – Xtreme Fest – Le Garric

7 août – Festival 666 – Cercoux

22 août – V and B Fest’ – Château-Gontier

3 octobre – Mauges Pit Fest – St-Macaire-en-Mauges

16 octobre – Festival de Marne – Fontenay-sous-Bois

24 octobre – La Guerre des Gaules – Liège (BE)

Tournée française 2027 :

4 février – Club Transbo – Lyon

5 février – La Laiterie – Strasbourg

6 février – The Black Lab – Lille

7 février – Botanique – Bruxelles (BE)

10 février – L’Hydrophone – Lorient

11 février – Le Ferrailleur – Nantes

12 février – Rock School Barbey – Bordeaux

13 février – Le Rex – Toulouse

18 février – La Cartonnerie – Reims

19 février – Le 106 – Rouen

20 février – Alhambra – Paris

Signé chez Arising Empire, Revnoir s’impose avec une identité forte, mêlant influences modernes et énergie brute, aussi bien en français qu’en anglais. Sacré « Révélation de l’année » lors des Foudres 2025, le groupe a déjà franchi un cap impressionnant avec plus de 8 millions de streams cumulés. Leur présence dans les playlists éditoriales majeures et leur sélection dans le programme #ArtistToWatch 2024 témoignent d’un engouement croissant.

Avec cette tournée ambitieuse et une dynamique clairement en leur faveur, Revnoir confirme qu’il faudra compter sur eux dans les années à venir.