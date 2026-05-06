Dust In Mind franchit un cap avec ‘HCNO’ et dévoile le clip étouffant de ‘Hollow Figure’

Il y a des moments charnières dans la vie d’un groupe. Des instants où tout s’aligne, le son, la vision, l’identité. Pour Dust In Mind, ce moment est arrivé.

Le groupe strasbourgeois entre aujourd’hui dans une phase décisive de son évolution artistique. Plus affirmé, plus structuré, il dévoile une identité sonore désormais pleinement assumée. Avec l’arrivée de Dam au chant, une nouvelle dynamique s’installe, un équilibre solide qui permet au groupe de canaliser sa puissance pour la transformer en un metal moderne, lourd, groovy et percutant.

Cette montée en puissance ne doit rien au hasard. Au fil des années, Dust In Mind a forgé son ADN sur scène, écumant les routes européennes et partageant l’affiche avec des références du genre comme Jinjer, Machine Head ou Pain. Une expérience qui se ressent aujourd’hui dans chaque détail de leur proposition artistique.

Car au-delà du son, c’est tout un univers que le groupe développe. Une production massive, une approche visuelle cinématographique, une volonté de créer quelque chose de cohérent, immersif, pensé autant pour la scène que pour le studio. Dust In Mind ne se contente plus de composer des titres, il construit une expérience.

Cette nouvelle ère prend forme avec ‘HCNO’, leur nouvel album sorti le 24 avril 2026 via DarkTunes. Un disque conçu comme un bloc, un ensemble homogène où les textures se densifient, où les ambiances s’assombrissent, où les émotions se font plus nuancées. Plus lourd, plus profond, mais aussi plus maîtrisé, ‘HCNO’ marque un véritable tournant dans la carrière du groupe.

Après avoir déjà illustré plusieurs titres à travers des clips marquants – ‘Unbreakable’, ‘A Faded Star’, ‘Downfall’, ‘M.V.M.T.M.N’ et ‘My Way’, le groupe enfonce aujourd’hui le clou avec une nouvelle vidéo.

Et pas n’importe laquelle.

Avec ‘Hollow Figure’, Dust In Mind livre sans doute l’une de ses œuvres les plus sombres et les plus viscérales à ce jour. Dernier single extrait de ‘HCNO’, ce titre plonge l’auditeur dans une descente suffocante au cœur d’un esprit en ruine.

Les paroles, à vif, explorent une identité fracturée, écrasée sous le poids du vide, de la douleur et de l’isolement. Ici, aucune échappatoire, aucune lumière salvatrice. Seulement une lente asphyxie émotionnelle, où chaque respiration semble arrachée de force.

Visuellement, le clip épouse parfaitement cette tension. L’esthétique est brute, oppressante, presque claustrophobe. Le corps devient un champ de bataille, la nuit une prison hermétique. Chaque plan accentue ce sentiment d’étouffement, jusqu’à livrer un constat glacial – rien ne se résout, rien ne s’apaise.

Seulement la douleur qui persiste.

Avec ce nouveau chapitre, Dust In Mind ne cherche plus à convaincre. Le groupe impose. Une vision, une identité, une direction artistique claire. Et surtout, une capacité à transformer l’intensité brute en une expérience aussi immersive que marquante.

‘Hollow Figure’ en est la preuve la plus saisissante.

RELEASE PARTY LE 16 MAI À LA LAITERIE – STRASBOURG

AVEC AKIAVEL