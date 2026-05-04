Marilyn Manson invité surprise sur le nouveau titre folk de Fences, « Drugs Like You »

Marilyn Manson invité surprise sur le nouveau titre folk de Fences, « Drugs Like You »

Nouvelle collaboration inattendue du côté de Marilyn Manson, qui apparaît en invité sur le tout nouveau single de Fences intitulé « Drugs Like You ».

Loin de l’univers industriel et provocateur auquel il a habitué son public, le chanteur s’aventure ici sur un terrain beaucoup plus folk et introspectif, dans un morceau aux sonorités indie délicates et atmosphériques. Une participation discrète, presque en retrait, qui tranche avec ses performances habituelles.

Ce titre marque le deuxième extrait du prochain album de Fences, « Now She’s Long Gone Sun Squint », attendu pour le mois de juin 2026. 

Malgré un titre évocateur, le morceau s’inscrit davantage dans une réflexion poétique autour de l’addiction et des cycles émotionnels. Le groupe décrit d’ailleurs le morceau avec une imagerie énigmatique, évoquant un paysage mental où « tout se répète » et où persiste une question sans réponse.

De son côté, Marilyn Manson s’est récemment exprimé à plusieurs reprises sur sa sobriété, rendant cette collaboration d’autant plus intrigante au regard du thème abordé. 

Sur Reddit, les premières réactions soulignent justement ce virage inattendu :

« Very indie and dramatic… not something MM would usually do » 

Une prise de risque artistique qui pourrait diviser, mais qui montre une nouvelle facette du chanteur, capable de s’intégrer dans un univers beaucoup plus feutré.

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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