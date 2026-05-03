Jason Newsted annonce être guéri d’un cancer de la gorge

Jason Newsted annonce être guéri d’un cancer de la gorge

Une nouvelle aussi inattendue que rassurante pour les fans de Metallica : son ancien bassiste Jason Newsted révèle avoir récemment vaincu un cancer de la gorge diagnostiqué en 2025.

C’est lors d’une apparition dans le podcast Let There Be Talk que le musicien de 63 ans a levé le voile sur cette épreuve restée jusqu’ici confidentielle. Diagnostiqué l’an dernier, il a subi une intervention chirurgicale importante, suivie d’un traitement intensif. L’artiste explique que la maladie a été détectée suffisamment tôt pour permettre une prise en charge efficace, une décision qui lui a sans doute sauvé la vie.

‘On l’a détecté à temps… et il y a trois semaines, on m’a déclaré complètement guéri.’

Une annonce forte, qui confirme aujourd’hui une rémission complète et met en lumière une bataille menée loin des projecteurs.

Au-delà de l’aspect médical, cette expérience a profondément transformé le musicien. Connu pour son rythme de vie intense, Newsted confie avoir radicalement changé ses habitudes. Il évoque notamment l’arrêt de certaines consommations, un besoin de repos inédit dans sa carrière et une prise de conscience globale sur sa santé. Il parle même d’un esprit désormais plus clair que jamais, preuve que cette épreuve a marqué un véritable tournant personnel.

Bonne nouvelle pour les fans : cette guérison s’accompagne d’un retour sur scène. Jason Newsted prévoit de reprendre la route dès cet été avec son projet The Chophouse Band, avec une tournée nord-américaine déjà annoncée.

Bien qu’il ait quitté Metallica en 2001, Newsted reste une figure emblématique du groupe. Son passage sur plusieurs albums cultes continue de marquer l’histoire du metal, et malgré les tensions passées, les liens avec ses anciens compagnons semblent aujourd’hui apaisés.

Cette annonce s’inscrit comme une véritable bouffée d’air pour la scène metal. Après plusieurs années marquées par des soucis de santé chez différentes figures majeures, voir une légende annoncer sa guérison complète est forcément un signal positif. Et surtout, le signe que Jason Newsted n’a pas dit son dernier mot.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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